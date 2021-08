Πλίμουθ μακελειό – δράστης: Σε σοκ η Βρετανία, ένα κοριτσάκι στα θύματα

Ένας άντρας 23 ετών φέρεται να είναι ο δράστης της φονικής επίθεσης στο Πλίμουθ της νότιας Αγγλίας. Σύμφωνα με την Daily Mail, αρκετοί μάρτυρες ανέφεραν ότι ο δράστης της επίθεσης που άφησε πίσω του πέντε νεκρούς, ανάμεσά τους ένα κορίτσι ηλικίας 5 ετών, προτού βάλει κι ο ίδιος τέλος στη ζωή του είναι ο μαθητευόμενος χειριστής γερανού Τζέικ Ντέβισον. Τζέι Ο 23χρονος φέρεται να πυροβόλησε μέλη της οικογένειάς του πριν βγει στον δρόμο και ανοίξει ξανά πυρ κατά περαστικών. Από την επίθεση έχασαν τη ζωή τους το κορίτσι, δύο γυναίκες και δύο άνδρες, ενώ όπως αναφέρει η Daily Mail θεωρείται ότι δεν γνώριζε τα περισσότερα από τα θύματα του. Ανάμεσα σε αυτά άλλωστε είναι δύο άτομα που είχαν βγάλει βόλτα τους σκύλους τους.

Update: the Police have issued a statement confirming that there have been a number of casualties and a number of victims are still receiving treatment after the #keyham shooting tonight. Read their statement here https://t.co/2joRvk546h

Aυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν ότι είδαν τον ένοπλο ντυμένο στα μαύρα και γκρι να ρίχνει με κλωτσιές πόρτα σε σπίτι και να ανοίγει πυρ. Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Κέιχαμ του Πλίμουθ λίγο μετά τις 6 χθες το απόγευμα τοπική ώρα. Ο δράστης έφερε ένα μακρύκανο όπλο και εθεάθη να φεύγει από το πίσω μέρος της ιδιοκτησίας προς ένα πάρκο όπου φέρεται να έτρεξε προς δύο άτομα, που είχαν βγάλει βόλτα τα σκυλιά τους, και να άνοιξε πυρ.

Ολόκληρη η περιοχή του Πλίμουθ όπου έγινε το φονικό αποκλείστηκε από δυνάμεις της αστυνομίας. Ντόπιοι βουλευτές απηύθυναν έκκληση στους κατοίκους να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους και να παραμείνουν κλεισμένοι στα σπίτια τους εν αναμονή πρόσθετων πληροφοριών. Το περιστατικό – το πρώτο εδώ και 11 χρόνια στη Βρετανία που αφορούσε σε έναν «ενεργό σκοπευτή» – ήταν τόσο σοβαρό που η υπουργός Εσωτερικών Πρίτι Πατέλ ενημερώνονταν τακτικά.

Child among six dead in Plymouth shooting https://t.co/eIezKjEpI4

Sorry to have to report this awful news.

Η 57χρονη Σάρον Τέρνερ, που ζει πίσω από το σημείο του φονικού, είπε ότι ο ένοπλος είχε κλωτσήσει την μπροστινή πόρτα του σπιτιού προτού πυροβολήσει μια νεαρή μητέρα και την κόρη της ηλικίας περίπου 5 ετών. «Ακούσαμε αρκετούς δυνατούς κρότους, είπα ότι ακούγονταν σαν πυροβολισμοί. Μετά έτρεξε στο πάρκο κι ακολούθησαν κι άλλοι πυροβολισμοί. Άκουσα κάποιον να λέει ότι ο δράστης είχε πυροβολήσει τον αδελφό του», είπε στους Times. Μετά την επίθεση ο δράστης διέφυγε μέσω ενός πάρκου πίσω από κατοικία στην περιοχή Northdown Crescent του Πλίμουθ και σκότωσε δύο άτομα που είχαν βγάλει βόλτα τους σκύλους τους.

#UPDATE : Air ambulance on route and alot of armed police as major incident declared in #Plymouth pic.twitter.com/00GUy6Fzuo

Τη νύχτα βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχνε ένα πτώμα καλυμμένο με σεντόνι στο έδαφος ενώ ένας ένοπλος αστυνομικός στεκόταν δίπλα. «Ήμουν στο σπίτι του φίλου μου μετά το γυμναστήριο. Βρισκόμασταν στην κουζίνα και φτιάχναμε σάντουιτς όταν ξαφνικά ακούσαμε κραυγές. Λίγο αργότερα ακούσαμε κάτι σαν πυροτεχνήματα και βγήκαμε μπροστά. Τότε είδαμε τη σορό του δράστη και καλέσαμε την αστυνομία. Ακούσαμε τα ελικόπτερα, δύο προσγειώθηκαν σε παιδική χαρά πίσω μας, ακούσαμε τα περιπολικά να καταφθάνουν, ένοπλους αστυνομικούς και πολλά πολλά ασθενοφόρα που παραλάμβαναν τραυματίες», είπε άλλος αυτόπτης μάρτυς στη Daily Mail.

Χθες το βράδυ, ένοπλοι αστυνομικοί, η Μονάδα Αντιμετώπισης Επικίνδυνων Περιοχών (HART), αερομεταφερόμενη μονάδα της Εθνικής Αστυνομία και περίπου τρία ασθενοφόρα του αεροσκάφους έσπευσαν στον τόπο του «σοβαρού και τραγικού περιστατικού μετά από αναφορές για «δυνατά κτυπήματα» και «πυροβολισμούς» αμέσως μετά τις 6 το απόγευμα. Στον απόηχο της επίθεσης η υπουργός Εσωτερικών Πρίτι Πατέλ σχολίασε: “Το περιστατικό στο Πλίμουθ είναι σοκαριστικό και οι σκέψεις μου είναι με τους πληγέντες».

Ο ντόπιος βουλευτής Λιουκ Πόλαρντ είπε ότι η κατάσταση «φαίνεται πραγματικά πολύ σοβαρή» κι αργότερα έγραψε στο Twitter: «Ενημέρωση: αναμένουμε την επιβεβαίωση του αριθμού των θυμάτων, αλλά αυτό μοιάζει με μια πολύ ζοφερή μέρα για την πόλη και την κοινότητά μας. «Σας παρακαλώ, μπορώ να σας ζητήσω να σκεφτείτε τις οικογένειες και την κοινότητά μας και να μην μοιραστείτε εικόνες ή βίντεο οποιουδήποτε από τα θύματα. #Keyham.”

Ένας από τους τομείς έρευνας της αστυνομίας είναι το κίνητρο των πυροβολισμών κι ένας άλλος κατά πόσον ο δράστης είχε άδεια οπλοφορίας και αν έπρεπε να έχει. Παράλληλα ερευνάται αν είχε έλθει προηγουμένως σε επαφή με την αστυνομία ή τις Αρχές. Οι νόμοι περί οπλοκατοχής είναι πολύ αυστηροί στη Βρετανία κι όσοι θέλουν να αποκτήσουν όπλο υποχρεούνται να πληρούν πολύ αυστηρά κριτήρια, σχεδιασμένα ώστε να εντοπίζονται άτομα που να έχουν ενδεχομένως εγκληματικούς σκοπούς.

Τα κριτήρια αυστηροποιήθηκαν μετά από μακελειό στο Ντάνμπλεϊν το 1996, όταν ένας άνδρας που κατείχε νόμιμα όπλο, μπήκε σε σχολείο κι άνοιξε πυρ εναντίον παιδιών και δασκάλων. Καθώς η κοινότητα της περιοχής του φονικού στο Πλίμουθ προσπαθεί να συνέλθει από το σοκ, ορισμένοι τοπικοί χώροι άνοιξαν τις πόρτες τους για να συγκεντρωθούν οι άνθρωποι, ώστε να αρχίσουν να επεξεργάζονται και να ξεπεράσουν τη χθεσινοβραδινή τραγωδία.

The incident in Plymouth is shocking and my thoughts are with those affected.

I have spoken to the Chief Constable and offered my full support.

I urge everyone to remain calm, follow police advice and allow our emergency services to get on with their jobs.

— Priti Patel (@pritipatel) August 12, 2021