Κίνα βροχές-πλημμύρες: Τουλάχιστον 21 άτομα πνίγηκαν στην σφοδρή κακοκαιρία

Οι καταρρακτώδεις βροχές στην κεντρική Κίνα είχαν ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 21 άνθρωποι, όπως μετέδωσε σήμερα η κρατική τηλεόραση, ύστερα από τις καταστροφικές πλημμύρες του Ιουλίου που είχαν ήδη στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από 300 άτομα.

Η επαρχία Χουμπέι, σε απόσταση περίπου 1.000 χιλιομέτρων δυτικά της Σανγκάης, πλήττεται από την Τετάρτη από ισχυρές βροχές.

Η περιοχή Γιτσένγκ έχει χτυπηθεί ιδιαίτερα με ρεκόρ βροχόπτωσης 400 χιλιοστών κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση CCTV. Σε εικόνες που μεταδόθηκαν από τα μέσα ενημέρωσης φαίνονται οι βασικές οδικές αρτηρίες της πόλης να είναι βυθισμένες στις λάσπες και κατοικίες αποκλεισμένες από τα νερά.

In pictures: Heavy rains deluge China’s Hubei province, killing at least 21 people just weeks after the country was battered by record floods that killed hundreds.

