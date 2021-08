Αφγανιστάν – Ταλιμπάν πόλεμος: Έκτακτη συνάντηση των πρεσβευτών του ΝΑΤΟ

Η Δανία και η Νορβηγία ανακοίνωσαν σήμερα πως κλείνουν προσωρινά τις πρεσβείες τους στην Καμπούλ, λόγω της κατάστασης ασφαλείας που ολοένα και επιδεινώνεται στο Αφγανιστάν και απομακρύνουν το προσωπικό τους. «Αποφασίσαμε να κλείσουμε προσωρινά την πρεσβεία μας στην Καμπούλ», είπε σε δημοσιογράφους ο Δανός υπουργός Εξωτερικών Γιέπε Κόφοντ, προσθέτοντας πως η επιχείρηση εκκένωσης θα διεξαχθεί υπό στενό συντονισμό με τη Νορβηγία, με την οποία μοιράζονται ένα κτιριακό συγκρότημα. Από την πλευρά της, η υπουργός Εξωτερικών της Νορβηγίας Ίνε Σορέιντε δήλωσε ότι η χώρα της θα κλείσει επίσης την πρεσβεία της και θα απομακρύνει τους Νορβηγούς διπλωμάτες, τους ντόπιους εργαζομένους της και τους στενούς συγγενείς τους.

"We don't count because we're from Afghanistan. We'll die slowly in history"

Tears of a hopeless Afghan girl whose future is getting shattered as the Taliban advance in the country.

My heart breaks for women of Afghanistan. The world has failed them. History will write this. pic.twitter.com/i56trtmQtF

