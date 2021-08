Καλιφόρνια φωτιά τώρα: Στάχτη πάνω από 550 σπίτια από την πυρκαγιά Ντίξι

Η πελώρια δασική πυρκαγιά η οποία μαίνεται στη βόρεια Καλιφόρνια επί σχεδόν έναν μήνα απανθράκωσε άλλες 550 κατοικίες, δήλωσαν χθες Τετάρτη αξιωματικοί της Πυροσβεστικής, έγινε μια από τις πιο καταστροφικές στην ιστορία της πολιτείας. Η πυρκαγιά αυτή, η οποία έχει βαφτιστεί Ντίξι, ξέσπασε τη 14η Ιουλίου στην οροσειρά Σιέρα Νεβάδα, περίπου 260 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Σακραμέντο· χαρακτηρίζεται πλέον η δεύτερη μεγαλύτερη στην ιστορία της Καλιφόρνιας.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής ως χθες το απόγευμα είχαν μπορέσει να την θέσουν υπό έλεγχο μόλις κατά το 30% . Οι θερμοκρασίες αναμένεται να πλησιάσουν τους 38° Κελσίου, να φθάσουν τους 37,8 βαθμούς, τις επόμενες ημέρες, εξαιτίας συστήματος υψηλής πίεσης που οι μετεωρολόγοι αποκαλούν «θόλο ζέστης» και επηρεάζει την περιοχή.

Crews experiencing extreme fire conditions at #dixiefire. Both our Strike Teams, 3225C and 3300C, are at this fire currently. Crews were assigned to structure protection but was cut off by the fire.

The fire has currently burned 505,413 acres, 30% contained. pic.twitter.com/o36rrhOlFs

— Sutter_County_Firefighters (@county_sutter) August 12, 2021