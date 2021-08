Ελικόπτερο συντριβή Ρωσία: Οκτώ επιβαίνοντες νεκροί, οκτώ διασώθηκαν

Ένα ελικόπτερο Mi-8 που μετέφερε 13 τουρίστες και τρία μέλη πληρώματος συνετρίβη σήμερα σε λίμνη μέσα σε δρυμό στην Καμτσάτκα, στη ρωσική Άπω Ανατολή, ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Έκτακτης Ανάγκης. Από το ελικόπτερο με τους 16 επιβαίνοντες, οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι οκτώ διασώθηκαν, μεταδίδει το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS επικαλούμενο πηγή προσκείμενη στις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το ελικόπτερο βυθίστηκε μετά τη συντριβή του στα νερά της λίμνης Κουρίλ, στο καταφύγιο Κρανότσκι στην Καμτσάτκα. Σωστικά συνεργεία του ρωσικού υπουργείου Αντιμετώπισης Καταστάσεων Εκτάκτου Ανάγκης και δύτες εστάλησαν εσπευσμένα στην περιοχή, ενημέρωσε το ίδιο.

Mi-8 Helicopter With 16 People Aboard Crashes in Russia’s Far East

The governor of #Kamchatka, Vladimir Solodov, departed for the crash site, accompanied by medics and emergencies services staffers.

No further details were immediately available.#MI8 #Helicopter #Russia pic.twitter.com/9k6VDoCVTM

