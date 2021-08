Τσιτσιπας παγκόσμια κατάταξη 2021: Στο νούμερο 3 ο Έλληνας τενίστας

Ο άσσος του ελληνικού τένις, Στέφανος Τσιτσιπάς, σκαρφάλωσε για πρώτη φορά στην καριέρα του στην τρίτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης. Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας επιβεβαίωσε την άνοδο που έχει τα τελευταία χρόνια σκαρφαλώνοντας στην τρίτη θέση στην κατάταξη της ATP. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή η θέση είναι η υψηλότερη της καριέρας του. Μπροστά του βρίσκονται πλέον μόνο οι Νόβαν Τζόκοβιτς και Ντανίλ Μεντβέντεφ που αποτελούν το νούμερο ένα και νούμερο δυο αντίστοιχα. Για να ανέβει ο Τσιτσιπάς στην τρίτη θέση χρειάστηκε να χάσει ο Ναδάλ στο Τουρνουά της Ουάσινγκτον την προηγούμενη Πέμπτη (6/8).

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς βρίσκεται σταθερά μέσα στην πρώτη δεκάδα τα τελευταία 2,5 χρόνια, ενώ με βάση μόνο τη φετινή βαθμολογία βρίσκεται στη δεύτερη θέση. Την ίδια ώρα η Μαρία Σάκκαρη κέρδισε μια θέση στην παγκόσμια κατάταξη ανεβαίνοντας από την 19η στην 18η που αποτελεί και την υψηλότερη της καριέρας της.

