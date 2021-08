Εμμανουήλ Καραλής – Φωτεινή Πάντζια: Μια πολύ σπουδαία συνάντηση

Η ιστορία έγινε γνωστή από την ανάρτηση της Φωτεινής Πάντζια, μιας πολύ επιτυχημένης γυναίκας που δραστηριοποιείται στην εστίαση και είναι ιδιοκτήτρια του διάσημου By The Glass. Ενός wine bar που έχει γράψει ιστορία στη ελληνική εστίαση και στον χώρο των οινόφιλων και του ελληνικού κρασιού. Όμως η Φωτεινή Πάντζια, που ήταν και υποψήφια δημοτική σύμβουλος με τον συνδυασμό του Κώστα Μπακογιάννη, έχει γίνει γνωστή και από το γεγονός ότι υιοθέτησε ένα ορφανό παιδί από την Αιθιοπία και έχει δημοσιεύσει αρκετά κείμενα για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε και πριν και μετά την υιοθεσία. Αλλά και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ως μητέρα ενός έγχρωμου παιδιού στην Ελλάδα. Πρόσφατα ο σπουδαίος αθλητής μας Μανόλης Καραλής, επισκέφθηκε την Φωτεινή στο By The Glass και αυτή η επίσκεψη ήταν μια ευκαιρία για την Φωτεινή Πάντζια να γράψει ένα ακόμα κείμενο, για τα έγχρωμα παιδιά που μεγαλώνουν στην Ελλάδα.

“Όταν ήμουν στο δημοτικό με την αδελφή μου, μια ομάδα παιδιών ερχόντουσαν και μας έλεγαν “πηγαίντε στη χώρα σας”, μας έσπρωχναν. Πηγαίναμε εγώ και η αδελφή μου σε ένα παγκάκι, καθόμασταν, κλαίγαμε. Γινόταν για πάρα πολύ καιρό”, είχε πει χαρακτηριστικά σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει τον περασμένο Σεπτέμβριο στο Sport24.

Τι έγραψε η Φωτεινή Πάντζια:

Μια ιστορία θα σας πω @Manolo

Όταν ο Άγγελος προσγειώθηκε στην νέα του χώρα και στη νέα του ζωή πολλά πράγματα άλλαξαν για αυτόν .

Ένα από αυτά ήταν ότι έβλεπε τους ανθρώπους που έχουν το ίδιο χρώμα με αυτόν μόνο να πουλάνε .

Κάποια στιγμή λοιπόν το καλοκαίρι σε μια παραλία αποφάσισε να με ρωτήσει .

Μαμά οι μαύροι μόνο πουλάνε;

Ξεπερνώντας το ανόητο ξάφνιασμα μου μπαίνω στο google και αποφασίζω να του δείξω κάποιους ανθρώπους και τι έχουν κάνει “αν και μαύροι

“.Του έδειξα τον Εμμανουήλ Καραλή, τον Γιάννη Αντεντοκούμπο και τον Ομπάμα λέγοντας του πως οι μαύροι μπορούν να γίνουν ότι θέλουν στην ζωή τους .

Βλέπετε στην χώρα μας δεν υπάρχουν μαύροι άνθρωποι που έχουν ενσωματωθεί σε όλες τις δουλειές για να το βλέπει και να καταλαβαίνει πως μπορούν με κάνουν τα πάντα .

Στην πορεία γνώρισε την μαμά του Εμμανουήλ Καραλή και προχθές και τον ίδιο.

Ήρθαν στο by the glass οικογενειακώς για να γιορτάσουν την επιστροφή και τα κατορθώματα του.

Ένα παιδί όμορφο , ευγενικό , cool με την επιτυχία του που κοκκίνισε όταν όλο το μαγαζι τον αναγνώρισε και τον χειροκρότησε.

Στη κουβέντα μας μου είπε πως έχει δει και έχει διαβάσει όλες τις συνεντεύξεις μου με αποτέλεσμα να ξέρει όλες τις λεπτομέρειες.

Στο τέλος μου έδωσε ένα βραχιόλι που το φορούσε όταν πέταξε στα όνειρα του που έγραφε “flyManoloFly” για να το δώσω στον Άγγελο και δώσαμε ραντεβού τον Σεπτέμβριο για να γνωριστούν οι δυο τους .

Ο Εμμανουήλ είναι ένα σπουδαίο πλάσμα με μια υπέροχη οικογένεια δίπλα του που του έμαθαν πως τα όνειρα δεν έχουν ταβάνι.

Αγαπημένε μου μια ευχή θα σου δώσω μόνο: FlyManoloFly και εμείς θα είμαστε εκεί γύρω να σα καμαρώνουμε.