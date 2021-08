Συμβόλαιο Μπαρτσελόνα Μέσι: Αποχώρησε από την Καταλανική ομάδα

Έπειτα από 778 παιχνίδια με την φανέλα της Μπαρτσελόνα, 672 γκολ, 305 ασίστ, 35 τρόπαια, ο Μέσι φεύγει από το Καμπ Νου. Η Μπαρτσελόνα προκάλεσε παγκόσμιο σοκ το απόγευμα της Πέμπτης, καθώς ανακοίνωσε πως ο Λιονέλ Μέσι δε θα συνεχίσει στη Βαρκελώνη.

Ο αργεντινός σούπερ σταρ, έπειτα από 21 χρόνια και 35 τίτλους στην Μπάρτσα, αμέτρητες ποδοσφαιρικές παραστάσεις και τέρματα, αποχώρησε από τους Καταλανούς και όπως είναι λογικό άφησε άπαντες άναυδους, ακόμα και τον ισπανικό Τύπο, ο οποίος μια μέρα μετά είναι… σοκαρισμένος από το «αντίο» του αργεντινού θρύλου.

Η Marca κάνει λόγο για την «απόδραση του Μέσι», με την Μπαρτσελόνα να μη δέχεται τα χρήματα της LaLiga και να αφήνει τον κορυφαίο της παίκτη να φύγει. Μεταξύ άλλων, κάνει αναφορά και στη «συμμαχία» Μπάρτσα – Ρεάλ κατά της συμφωνίας με την CVC.

Η AS έχει ως τίτλο «Δεν συνεχίζει» και αναφέρεται και στην κόντρα της Μπαρτσελόνα με την LaLiga, ενώ η Sport γράφει «Δράμα, ο Μέσι φεύγει!» εξαιτίας των οικονομικών δεδομένων και των κανονισμών της Λίγκας.

«Βόμβα αποχώρηση Μέσι» είναι ο τίτλος της «Mundo Deportivo, η οποία μεταξύ άλλων γράφει για την οικονομική κατάσταση της ομάδας.

📰 | Messi on cover page of all Spanish newspapers pic.twitter.com/8VKeGypw1X

— Culers FCB (@culers_fcb) August 5, 2021