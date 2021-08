Καλιφόρνια φωτιά τώρα: 2.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους

Κάπου 2.000 κάτοικοι της Καλιφόρνιας κλήθηκαν χθες Τετάρτη να απομακρυνθούν «αμέσως» από τα σπίτια τους, καθώς τα πλησιάζει απειλητικά η πυρκαγιά που οι αρχές βάπτισαν Ντίξι, η μεγαλύτερη στην Καλιφόρνια φέτος, που ενισχύθηκε από σφοδρούς ανέμους.

Η πυρκαγιά Ντίξι μαίνεται σε δάση της βόρειας Καλιφόρνιας από τα μέσα Ιουλίου· ειδικοί τη θεωρούν άμεση συνέπεια της κλιματικής κρίσης, που προκαλεί καύσωνες και ξηρασία σε όλο τον κόσμο, ειδικά στη βόρεια Αμερική.

In California reindeer were trapped in a wildfire and a barbed wire fence. Firefighters helped the animals to choose the right direction so they were able to escape❤️ pic.twitter.com/nQPGxpSUeA

— suzy (@Suzy1776) August 4, 2021