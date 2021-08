Βαρυμπόμπη – Γκάρι Λίνεκερ: Συγκλονισμένος με τη φωτιά ο παλαίμαχος επιθετικός

Η κατάσταση παραμένει κρίσιμη στα μέτωπα της φωτιάς που κατακαίει τη Βαρυμπόμπη, με τους πυροσβέστες να δίνουν μάχη με τις φλόγες και τις αναζωπυρώσεις. Σοκαριστικές εικόνες καταστροφής έρχονται στο φως της δημοσιότητας και μια πανοραμική εικόνα πάνω από το λεκανοπέδιο που αποτυπώνει το μέγεθος της καταστροφής έχει κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Αυτή τη φωτογραφία μοιράστηκε στα social media και ο παλαίμαχος Άγγλος επιθετικός, Γκάρι Λίνεκερ, ο οποίος σχολίασε τους αρνητές της κλιματικής αλλαγής αλλά και τις φοβερές επιπτώσεις που έχει στον πλανήτη. «Βρισκόμαστε σε ένα χάος. Ξέρω πολλούς αρνητές της κλιματικής αλλαγής. Γίνεται όλο και πιο δύσκολο να αρνηθούν, αλλά ακόμα το προσπαθούν. Γιατί; Τα επιστημονικά στοιχεία είναι αδιαμφισβήτητα», έγραψε χαρακτηριστικά στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter.

We’re in a mess. Had plenty of climate change deniers on my case. Getting harder and harder to deny, but still they try. Why? The scientific evidence is indisputable. https://t.co/wKVV6VP0nk

— Gary Lineker 💙 (@GaryLineker) August 4, 2021