Ψωμί Αίγυπτος: Αυξάνει την τιμή του η κυβέρνηση

Ο Αιγύπτιος πρόεδρος Αμπντέλ Φάταχ αλ-Σίσι ανακοίνωσε πως η κυβέρνησή του είναι έτοιμη να αυξήσει την τιμή του ψωμιού, η οποία επιδοτείται, στο πλαίσιο του προγράμματός του για μέτρα λιτότητας προκειμένου να ανορθωθεί η οικονομία τη χώρας.

«Ήρθε ο καιρός να αυξήσουμε την τιμή του καρβελιού ψωμιού», δήλωσε ο πρόεδρος σε δηλώσεις που αναμεταδόθηκαν από την τηλεόραση. Ένα καρβέλι ψωμί κοστίζει τώρα πέντε πιάστρες (2 σεντ του ευρώ). Ο πρόεδρος δεν διευκρίνισε ποια θα είναι η νέα τιμή. «Δεν είναι ρεαλιστικό να πουλάμε 20 καρβέλια στην ίδια τιμή με ένα τσιγάρο (…) αυτό πρέπει να σταματήσει», πρόσθεσε.

Το αιγυπτιακό κράτος, ο μεγαλύτερος εισαγωγέας σιταριού, επιδοτεί το ψωμί εδώ και δεκαετίες, ώστε οι πιο φτωχοί πολίτες να μπορούν να έχουν ένα μερίδιο πέντε καρβελιών ψωμιού καθημερινά. Περίπου 71,5 εκατ. Αιγύπτιοι, σε έναν πληθυσμό άνω των 100 εκατ. εξαρτώνται από το πρόγραμμα διατροφικών επιδοτήσεων που περιλαμβάνει το ψωμί, αλλά και το ρύζι, τη ζάχαρη ακόμη και τα ζυμαρικά.

Η επιδότηση του ψωμιού από μόνη της κοστίζει στον τρέχοντα προϋπολογισμό πάνω από 50 δισεκ, αιγυπτιακές λίρες (2,6 δισεκ. ευρώ), σύμφωνα με επίσημα στοιχεία. Περίπου το ένα τρίτο των Αιγύπτιων ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, με λιγότερο από 1,70 ευρώ την ημέρα. Η Αίγυπτος, η πιο πολυπληθής αραβική χώρα, υποτίμησε το νόμισμά της το 2016, στο πλαίσιο ενός προγράμματος μέτρων λιτότητας που συνέστησε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), προκαλώντας μιας αύξηση των τιμών των τροφίμων.

Τον Ιούνιο, το ΔΝΤ ενέκρινε την αποδέσμευση της τελευταίας δόσης βοήθειας ύψους περίπου 1,7 δισεκ. δολαρίων (1,4 δισεκ. ευρώ) για την Αίγυπτο από ένα σχέδιο 5,4 δισεκ. δολαρίων για την υποστήριξη της οικονομίας στη διάρκεια της επιδημίας της Covid-19. “Είμαστε ένας σοβαρός, αξιοσέβαστος και υπεύθυνος λαός για τα μέσα συντήρησης των ανθρώπων. ‘Αρα κανείς δεν πρέπει να μου πει να μην αγγίξω το καρβέλι ψωμί”, επιχερηματολόγησε ο Σίσι. Όμως οι Αιγύπτιοι αντέδρασαν με οργή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά τις δηλώσεις του Σίσι με τη λέξη κλειδί “Όλα εκτός από ένα καρβέλι ψωμί”.

