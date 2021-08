Εισβολή στο Καπιτώλιο – αυτοκτονίες: Τέσσερις αστυνομικοί έβαλαν τέλος στη ζωή τους

Η αστυνομία ανακοίνωσε χθες Δευτέρα ότι ακόμη δύο μέλη της που είχαν κληθεί να αντιμετωπίσουν την εισβολή στο ομοσπονδιακό Καπιτώλιο στην Ουάσινγκτον αυτοκτόνησαν, αυξάνοντας σε τέσσερις τις γνωστές αυτοχειρίες μελών των δυνάμεων της τάξης που είχαν εμπλακεί στα επεισόδια. Ο Γκάνθερ Χασίντα βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του την περασμένη Πέμπτη, διευκρίνισε εκπρόσωπος της Μητροπολιτικής Αστυνομίας σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε. Ο αστυνομικός, μέλος των Ειδικών Δυνάμεων της αστυνομίας, εντάχθηκε στο σώμα τον Μάιο του 2003. Ο Κάιλ Ντιφράιταγκ, που υπηρετούσε επίσης στη Μητροπολιτική Αστυνομία, βρέθηκε νεκρός τη 10η Ιουλίου, σύμφωνα με τον εκπρόσωπό της. Είχε ενταχθεί στο σώμα τον Νοέμβριο του 2016. Κρίθηκε και σε αυτή την περίπτωση πως επρόκειτο για αυτοκτονία.

