Μπουτάν κορονοϊός: Το μικρό βασίλειο των Ιμαλαΐων μπορεί να περηφανεύεται

Το Μπουτάν κατάφερε να εμβολιάσει κατά της Covid-19 τη μεγάλη πλειονότητα του ενήλικου πληθυσμού του, που έλαβε τη δεύτερη δόση σε μια εκστρατεία-αστραπή που πραγματοποιήθηκε μέσα σε μία εβδομάδα η οποία κατέστη εφικτή χάρη στη μαζική εισροή δόσεων εμβολίων με τη μορφή δωρεών από το εξωτερικό, σε ένα «success story» εμβολιαστικής εκστρατείας σύμφωνα με την Unicef. Πάνω από 454.000 δόσεις χορηγήθηκαν την περασμένη εβδομάδα στο μικρό βασίλειο των Ιμαλαΐων, αριθμός που αντιστοιχεί σε περισσότερο από το 85% του ενήλικου πληθυσμού, που ανέρχεται σε περισσότερα από 530.000 άτομα. Ο εκπρόσωπος της Unicef στο βασίλειο, ο Γουίλ Παρκς, χαιρέτισε αυτήν την εκστρατεία χαρακτηρίζοντας την ένα «σπουδαίο success story για το Μπουτάν».

«Έχουμε πραγματικά ανάγκη έναν κόσμο όπου χώρες που έχουν πλεονάσματα δόσεων εμβολίων να τις διανείμουν σε εκείνες που δεν έχουν ακόμη λάβει δόσεις», τόνισε ο Παρκς στο Γαλλικό Πρακτορείο στην πρωτεύουσα Τίμφου. Στα τέλη Μαρτίου και στις αρχές Απριλίου, το Μπουτάν είχε χρησιμοποιήσει ταχύτατα τις περισσότερες από τις 550.000 δόσεις του εμβολίου AstraZeneca που του χορήγησε η Ινδία, πριν η τελευταία αναγκαστεί να σταματήσει τις εξαγωγές λόγω ενός καταστροφικού κύματος της πανδημίας.

Bhutan has fully vaccinated 90% of its eligible adult population in a week with Covid-19 shots, a feat that has been described as a "success story" and a "beacon of hope" for other countries in the region, the UN Children's Fund said https://t.co/o1nnCkWp53

Στα μέσα Ιουλίου, έλαβε περίπου 500.000 δόσεις του εμβολίου Moderna που χορηγήθηκαν από τις ΗΠΑ μέσω του διεθνούς μηχανισμού Covax και 250.000 δόσεις AstraZeneca από τη Δανία. Περισσότερες από 150.000 δόσεις των εμβολίων AstraZeneca, Pfizer και Sinopharm που αποστέλλονται από την Κροατία, τη Βουλγαρία και την Κίνα πρόκειται να φτάσουν στη μικρή χώρα της Νότιας Ασίας, με πληθυσμό 770.000 κατοίκους.

Η κυβέρνηση της χώρας, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, αγόρασε επίσης 200.000 δόσεις του εμβολίου Pfizer, για παράδοση αργότερα φέτος. Από την αρχή της πανδημίας το Μπουτάν έχει καταγράψει λίγο λιγότερα από 2.500 κρούσματα της Covid-19 και δύο θανάτους, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία.

The country of Bhutan has fully vaccinated 90% of its eligible adult pop. in 7 days.

It started giving out 2nd doses on July 20 after receiving vaccine donations from COVAX.

Experts credit strong public health messaging from officials & a large network of volunteers.

📷UNICEF pic.twitter.com/0fzEroEv9d

