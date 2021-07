Beach Handball Euro 2021: Πρόστιμο σε γυναικεία ομάδα γιατί αρνήθηκαν να φορέσουν μπικίνι

Η πειθαρχική επιτροπή του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος Beach Handball Euro 2021 επέβαλε στη εθνική ομάδα γυναικών της Νορβηγίας πρόστιμο 1500 ευρώ – 150 ευρώ ανά αθλητρια- για «ακατάλληλη ενδυμασία», αφού αποφάσισαν να να φορέσουν σορτς, και όχι μπικίνι όπως προβλέπεται απο τους κανονισμούς. Στο τουρνουά που πραγματοποιήθηκε στην Βάρνια της Βουλγαρίας, οι αθλήτριες της Νορβηγίας διαμαρτυρήθηκαν ότι οι κανονισμοί που τις υποχρέωναν να φοράνε μπικίνι τις έκαναν να αισθάνονται πολύ άβολα αφού το μαγιό ήταν πολύ προκλητικό, αλλά και καθόλου πρακτικό σε περίπτωση που κάποια κοπέλα βρισκόταν κατά την διάρκεια της έμμηνου ρήσεως. Αντ′ αυτού, ήθελαν να παίξουν σε σορτς, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες απειλήθηκαν με αυστηρές κυρώσεις στο τουρνουά, όπου οι κανόνες ανέφεραν ότι δεν μπορούν να καλυφθούν περισσότερα από 10 εκατοστά από το κάτω μέρος του σώματος της γυναίκας.

Αν και στην αρχή η ομάδα της Νορβηγίας «συμμορφώθηκε» με τους κανονισμούς καθώς δέχτηκαν απειλές ακόμα και για άμεσο αποκλεισμό από το τουρνουά, στην συνέχεια αποφάσισαν να αντιδράσουν. Έτσι φτάνοντας στον μικρό τελικό για το χάλκινο μετάλλειο είχε πλέον έρθει η ώρα να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους. «Παίζουμε φορώντας σόρτς και βλέπουμε στην συνέχεια τι θα γίνει» ήταν η απόφαση, δήλωσε η Κατίνκα Χάλτβικ, μιλώντας στην δημόσια τηλεόραση της Νορβηγίας. Ο υπουργός Πολιτισμού, Ισότητας και Αθλητισμού Αμπίντ Ράτζα χαρακτήρισε την συμπεριφορά της διεθνούς ομοσπονδίας, «Απολύτως γελοία».

Να σημειωθεί ότι στο παρελθόν έχουν προβεί και πάλι σε διαμαρτυρία η εθνική ομάδα της Νορβηγίας χωρίς όμως να έχουν υπάρξει αλλάγές από την διεθνή ομοσπονδία γυναικείου μπιτς χάντμπολ, παρά τις υποσχέσεις που έχουν πάρει, για αλλαγή των κανονισμών.

This is what they have to wear. They say these bottoms make them feel unnecessarily sexualized + uncomfortable when they have their periods and the likes. They will however play in them as long as they are mandatory by the CEV. pic.twitter.com/OYmmS5PyGi

— Tradia (@amalieskram) July 15, 2021