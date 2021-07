Βαρώσια Ερντογάν: Απομονωμένη η Τουρκία στον ΟΗΕ – Διεθνής καταδίκη για τις εξαγγελίες

Απολογισμό της επίσκεψής του στην κατεχόμενη Κύπρο έκανε μιλώντας σε Τούρκους δημοσιογράφους ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, επαναλαμβάνοντας τις θέσεις που εξέφρασε την προηγούμενη ημέρα, περί λύσης δύο κρατών στο Κυπριακό και το άνοιγμα της πόλης των Βαρωσίων. Αθήνα και Λευκωσία επιχειρούν την ίδια ώρα την περιθωριοποίηση της Τουρκίας. Το θέμα συζητείται στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Ηδη έχουν αντιδράσει έντονα τα 5 μόνιμα μέλη του (ΗΠΑ, Ρωσία, Βρετανία, Γαλλία, Κίνα). Η ειδική αντιπρόσωπος του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο, Ελίζαμπεθ Σπέχαρ, εξέφρασε τη βαθιά ανησυχία του ΟΗΕ για τον αρνητικό αντίκτυπο που θα έχουν οι πρόσφατες εξελίξεις στα Βαρώσια στις συνομιλίες διευθέτησης του Κυπριακού. Η ειδική αντιπρόσωπος ενημέρωσε τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας για τις δύο εκθέσεις του Αντόνιο Γκουτέρες («ΟΥΝΦΙΚΥΠ» και «Καλές Υπηρεσίες»), καθώς και για τα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει στην περίκλειστη περιοχή των Βαρωσίων.

Όπως σημείωσε η κυρία Σπέχαρ, «το Συμβούλιο Ασφαλείας ακόμη διαβουλεύεται στο θέμα των Βαρωσίων και η Γραμματεία θα προχωρήσει σε ανακοίνωση σύντομα. Υπενθύμισα στο Συμβούλιο ότι ο γενικός γραμματέας έχει συστηματικά καλέσει τα μέρη να αποφύγουν οποιεσδήποτε μονομερείς ενέργειες που θα μπορούσαν να αυξήσουν τις εντάσεις και να εκτροχιάσουν τις προσπάθειες για συνέχιση του διαλόγου, σε αναζήτηση κοινού εδάφους, συμπεριλαμβανομένων των Βαρωσίων». Στην Κύπρο συνεδρίασε το Εθνικό Συμβούλιο υπό τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη, το οποίο ενημερώθηκε για όλα τα διαβήματα στα οποία προβαίνει η Κυπριακή Δημοκρατία, ενώ έγινε ανταλλαγή απόψεων και κατατέθηκαν προτάσεις από τα κόμματα για τρόπους περαιτέρω αντίδρασης, τις οποίες η κυβέρνηση θα μελετήσει.

Ο Τούρκος πρόεδρος επέκρινε τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τη στάση του στα ελληνοτουρκικά, κατηγορώντας τον Έλληνα πρωθυπουργό ότι υπαναχώρησε από τα συμφωνηθέντα στην τελευταία συνάντησή τους στις Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες: «Αν με ρωτάτε πώς ήρθαμε ως εδώ… Ξέρετε, είχαμε μια συνάντηση με τον Μητσοτάκη στις Βρυξέλλες. Στη συνάντησή μας του είπα: Από τώρα και στο εξής, δεν έχει νόημα να βάζουμε ανάμεσά μας μία τρίτη, τέταρτη χώρα. Υπάρχει η Ελλάδα, υπάρχει και η Τουρκία. Εσείς έχετε μία σύμβουλο, έχω και εγώ έναν σύμβουλο. Ας ενεργοποιήσουμε τους συμβούλους μας.

Αφήστε τους να διαπραγματευτούν μεταξύ τους, να μας φέρουν το αποτέλεσμα και, στη συνέχεια, ας συναντηθούμε εμείς για να καταλήξουμε σε ένα αποτέλεσμα. Συμφωνούμε; Συμφωνούμε. Δεν πέρασε από τότε ούτε ένας μήνας και σηκώνεται να πάει στην Αμερική για να συγκεντρώσει όποιον εχθρό της Τουρκίας υπάρχει. Υποτίθεται ότι μαζί με αυτούς θα βγει να μας αντιμετωπίσει. Ιδού! Βλέπετε τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Ακόμα δεν μπορούν να μας δώσουν μία θετική απάντηση στην πρότασή μας να οργανώσουμε ένα συνέδριο. Συνεχώς το βάζουν στα πόδια. Αυτή είναι η κατάσταση».

Για το θέμα των Βαρωσίων, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν διευκρίνισε ότι το μερικό άνοιγμα της περίκλειστης πόλης που εξήγγειλε από τα κατεχόμενα αφορά το 3,5% που αντιστοιχεί σε 425 κτήρια. Προχώρησε, μάλιστα περαιτέρω στις αποκαλύψεις του δίνοντας λεπτομέρειες του σχεδίου και των προθέσεών του. Ευχήθηκε να πάρουν Τουρκοκύπριοι τα ακίνητα αυτά από τους κατόχους τους, είπε όμως ότι θα δοθεί και η δυνατότητα να τα πάρουν και Τούρκοι.

«Κατ’ αρχάς η πιο ιδανική επιθυμία μας είναι, εύχομαι οι αδελφοί μας στη Βόρεια Κύπρο να κάνουν αίτηση για αυτά τα μέρη και να τα αγοράσουν. Μπορεί όμως να υπάρχουν και εκείνοι που θα έλθουν από την Τουρκία και θα κατέχουν ακίνητη ιδιοκτησία εδώ. Μπορούμε να ανοίξουμε το δρόμο σε αυτό. Δεν υπάρχει κάποιο εμπόδιο για αυτό. Ακούγεται ακόμη ότι ο Νότος δεν θα ενδιαφερόταν πολύ τέτοιες δουλειές. Ακούγονται και αυτά από τις δικές μας αρχές εδώ. Προς το παρόν, το ζήτημα στο οποίο δίνουμε μεγαλύτερη προσοχή είναι η επίλυση αυτού του προβλήματος να γίνει σύμφωνα με το νόμο, χωρίς να προκαλέσει κάποιο πρόβλημα» είπε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο Ερντογάν επανέλαβε για μία ακόμη φορά τη θέση του ότι η λύση του Κυπριακού που ο ίδιος προωθεί στηρίζεται στην αναγνώριση δύο κρατών και υποστήριξε ότι η τουρκική πλευρά είναι εκείνη που καταβάλλει προσπάθειες για ειρήνη και σταθερότητα στο νησί και την περιοχή. Όπως είπε, «ήλθε η ώρα για να γίνουν διαπραγματεύσεις μεταξύ δύο κρατών και όχι κοινοτήτων», τονίζοντας ότι είναι αποφασισμένοι να μην επιτρέψουν την ανάμειξη τρίτων μερών.

«Αντί να μείνουμε προσκολλημένοι σε παραμέτρους που έχουν αποδειχθεί ότι δεν παρέχουν λύση, παρουσιάζουμε ένα όραμα για μια δίκαιη, βιώσιμη και ρεαλιστική λύση μαζί με την “Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου”. Αγγίζοντας την ουσία του θέματος, υποστηρίζουμε ότι πρέπει να επικυρωθεί η κυρίαρχη ισότητα και ισότητα του τουρκοκυπριακού ‘λαού’. Μια νέα διαδικασία διαπραγμάτευσης που δεν θα εγγυάται τα κεκτημένα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων είναι καταδικασμένη σε αποτυχία. Δεν σημαίνει τίποτα άλλο παρά χάσιμο χρόνου» ανέφερε. «Θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να έχει ευρεία αναγνώριση το συντομότερο δυνατό το «Τουρκικό Κράτος της Κύπρου» είπε για να προσθέσει πως «για εμας δεν υπάρχει πλέον Βορράς και Νότος».

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κ. Ερντογάν πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την επίσκεψη του στα κατεχόμενα κάνει πλέον συχνή χρήση του όρου «Τουρκικό Κράτος της Κύπρου», δίνοντας το στίγμα των προθέσεων του και στέλνοντας μήνυμα στους Τουρκοκύπριους.

Τέλος, ο τούρκος πρόεδρος ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο να ενταχθεί η Κυπριακή Δημοκρατία στο ΝΑΤΟ, για να απαντήσει πώς κάτι τέτοιο δεν μπορεί να συμβεί χωρίς τη συγκατάθεση της Τουρκίας. «Το έκαναν στο παρελθόν για την Ελλάδα, αλλά σήμερα δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Γιατί τώρα δεν υπάρχει η (σ.σ. τουρκική) κυβέρνηση που υπήρχε όταν έβαζαν την Ελλάδα. Τώρα είμαστε εμείς» είπε χαρακτηριστικά, κάνοντας παραλληλισμό με την επιστροφή της Ελλάδας στο στρατιωτικό σκέλος της Συμμαχίας το 1980.

Ηδη, οι ΗΠΑ έχουν καταδικάσει σε όλα τα επίπεδα τη μονομερή ενέργεια του Ερντογάν και έχουν διαμηνύσει την πρόθεση της Ουάσιγκτον να αντιδράσει στους τουρκικούς σχεδιασμούς για την περίκλειστη περιοχή των Βαρωσίων. Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν, διαβεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε επικοινωνία με εταίρους που σκέφτονται με παρόμοιο τρόπο προκειμένου να παραπέμψουν το θέμα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, ζητώντας την καταδίκη των μονομερών ενεργειών της Αγκυρας. Ο κ. Μπλίνκεν έκανε λόγο για μία απαράδεκτη απόφαση, εκφράζοντας την απερίφραστη καταδίκη των ΗΠΑ και προτρέποντας την Άγκυρα και την τουρκοκυπριακή ηγεσία να αλλάξουν ριζικά την πολιτική που ακολουθούν στο ζήτημα των Βαρωσίων και να ανακαλέσουν την απόφασή τους και όλα τα μέτρα που έχουν λάβει από τον Οκτώβριο του 2020.

Μάλιστα, ο Αμερικανός ΥΠΕΞ, Αντονι Μπλίνκεν, επικοινώνησε με τον Κύπριο ομόλογό του, Νίκο Χριστοδουλίδη, καταδικάζοντας την τουρκική πρόκληση στα Βαρώσια. «Οι ΗΠΑ καταδικάζουν την τουρκοκυπριακή ανακοίνωση με τη στήριξη της Τουρκίας για τα Βαρώσια», τόνισε ο Μπλίνκεν. «Αυτό είναι απαράδεκτο και μη συμβατό με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ. Πιέζουμε για μια ισχυρή απάντηση από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ», πρόσθεσε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών. Επιπλέον, η υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Βικτόρια Νούλαντ, κατά τη διάρκεια ακρόασης στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας, επισήμανε ότι η Ουάσιγκτον απορρίπτει την τουρκική πρόταση για τη δημιουργία δύο κρατών στην Κύπρο και καταδικάζει τις κινήσεις για το άνοιγμα τμήματος της περίκλειστης περιοχής των Βαρωσίων.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, υπογράμμισε σε τηλεφωνική συνομιλία που είχε με τον Κύπριο ομόλογό του, Νίκο Χριστοδουλίδη, την προσήλωση της Ρωσίας στην υλοποίηση των ψηφισμάτων του ΟΗΕ. «Από ρωσικής πλευράς υπογραμμίστηκε η προσήλωση στην αυστηρή τήρηση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, τα οποία προβλέπουν τη δημιουργία στην Κύπρο μιας διζωνικής-δικοινοτικής ομοσπονδίας μέσω απευθείας συνομιλιών της ελληνοκυπριακής και της τουρκοκυπριακής κοινότητας. Επισημάνθηκε η ανάγκη αποφυγής οποιωνδήποτε βημάτων που εγκυμονούν αποσταθεροποίηση της κατάστασης και δημιουργούν πρόσθετα εμπόδια στην οδό αναζήτησης λύσης του Κυπριακού προβλήματος, στο γνωστό πλαίσιο του Διεθνούς Δικαίου», αναφέρεται στην ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών.

Το Λονδίνο είναι «βαθιά ανήσυχο» για την εξαγγελία για τα Βαρώσια που έγινε κατά την επίσκεψη του προέδρου Ερντογάν στην Κύπρο, δήλωσε εκπρόσωπος του Foreign Office. «Η ανακοίνωση αντιτίθεται στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και στην Προεδρική Δήλωση του Συμβουλίου Ασφαλείας της 8ης Οκτωβρίου 2020, που καλούσε την Τουρκία να σταματήσει και να αναστρέψει τις ενέργειές της στα Βαρώσια», τόνισε ο εκπρόσωπος.

Ο πρέσβης της Κίνας στη Λευκωσία, Λιου Γιαντάο, σε ανάρτησή του στο twitter ανέφερε πως γίνονται επαφές με τα άλλα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, στη Νέα Υόρκη, για περαιτέρω μέτρα που μπορεί να ληφθούν σε σχέση με τις τελευταίες εξελίξεις στο θέμα των Βαρωσίων.

The international community's message to #Turkey Pres. #Erdogan ahead of his illegal visit to the occupied part of #Cyprus is clear:

➡️ Respect #UNSC resol's on #Varosha

➡️ Engage with good will in @UN-led efforts to resolve #Cyprob#Famagusta#ThisIsNotYourHomeland @RTErdogan pic.twitter.com/oaLL04gy5m

— Cyprus MFA (@CyprusMFA) July 17, 2021