Αντετοκούνμπο NBA – Μπακς: 50 πόντοι από τον Greek Freak, έγραψε ιστορία!

Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να κάνει το ματς της ζωής του, οι Μιλγουόκι Μπακς επικράτησαν με 105-98 των Σανς, έκαναν το 4-2 και αναδείχθηκαν πρωταθλητές του ΝΒΑ για δεύτερη φορά στην ιστορία τους μετά το 1971! Ο «Greek Freak» ήταν κάτι παραπάνω από συγκλονιστικός. Σημείωσε 50 πόντους (15/22 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 17/19 βολές), 14 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 5 μπλοκ σε 42 λεπτά συμμετοχής και δικαίως κατάκτησε τον τίτλο του MVP των τελικών. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αναδείχθηκε MVP των τελικών του ΝΒΑ μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος από το Μιλγουόκι με 4-2 απέναντι στους Σανς.

Στη σειρά με τους Σανς μέτρησε 35,2 πόντους κατά μέσο όρο, 13,2 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 1,8 ασίστ και 1,2 τάπες, σουτάροντας με 61% εντός παιδιάς! Μάλιστα, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του NBA που πετυχαίνει τουλάχιστον 40 πόντους, 10 ριμπάουντ και 5 μπλοκ σε αγώνα των τελικών. Παράλληλα, σημείωσε 20 πόντους στο τρίτο 10λεπτο, κάτι που έχει καταφέρει σε τελικούς μόνο ο Μάικλ Τζόρνταν το 1993! Από εκεί και πέρα, σημαντική αναδείχθηκε και η βοήθεια του Κρις Μίντλετον είχε 17 πόντους, του Μπόμπι Πόρτις με 16, ενώ 12 πόντους, 9 ριμπάουντ, 11 ασίστ και 4 κλεψίματα είχε ο Τζρου Χόλιντεϊ. Για την πλευρά των ηττημένων, ο Κρις Πολ είχε 26 πόντους, ενώ 19 πρόσθεσε ο Ντέβιν Μπούκερ και 15 ο Τζέι Κράουντερ.

Το παιδί από τα Σεπόλια που αγωνιζόταν στον Φιλαθλητικό Ζωγράφου κατάφερε στα 26 του να κατακτήσει την κορυφή του κόσμου και ταυτόχρονα να αναδειχθεί MVP των τελικών του NBA. Εμφανώς συγκινημένος, λίγο μετά τη λήξη συνειδητοποιεί αυτό που μόλις πέτυχε. Με 50 πόντους και 14 ριμπάουντ μετέτρεψε το Game 6 των τελικών σε προσωπική υπόθεση με ολόκληρο τον μπασκετικό και μη πλανήτη να υποκλίνεται στο μεγαλείο του.

Αμέσως, με τα δάκρυα στα μάτια τρέχει στην αγκαλιά της μητέρας του Βερόνικα. Τον άνθρωπο που στέκεται όλο αυτά τα χρόνια στο πλάι του μετά και τον χαμό του πατέρα του Τσαρλς Αντετοκούνμπο το 2017. Μάλιστα, σε άλλο καρέ από τον τελικό ο Γιάννης Αντετοκούνμπο φαίνεται εμφανώς συγκινημένος στην αγκαλιά της συζύγου του και του γιου του, Λίαμ Τσαρλς

Όπως ήταν φυσικό η «τρομακτική» εμφάνιση του Αντετοκούνμπο και η κατάκτηση του NBA από τους Μπακς δεν θα μπορούσε να μείνει ασχολίαστη από τον Λεμπρόν Τζέιμς ο οποίος έσπευσε να συγχαρεί τον ηγέτη των «Ελαφιών» για τα επιτεύγματά του. «Συγχαρητήρια Γιάννη Αντετοκούνμπο. Το κέρδισες αυτό το γ@@@μένο», έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter ο «βασιλιάς».

ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ (Μάικ Μπουντενχόλζερ): Τάκερ, Αντετοκούνμπο 50 (16/25 σουτ, 17/19 βολές, 14 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 5 κοψίματα), Μίντλετον 17 (1), Λόπεζ 10 (8 ριμπάουντ), Χόλιντεϊ 12 (4/19 σουτ, 2 τρίποντα, 9 ριμπάουντ, 11 ασίστ), Πόρτις 16 (2), Τιγκ, Κόνατον

ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ (Μόντι Γουίλιαμς): Κράουντερ 15 (2 τρίποντα, 13 ριμπάουντ), Μπρίτζες 7 (6 ριμπάουντ), Έιτον 12 (6 ριμπάουντ), Πολ 26 (1 τρίποντο, 5 ασίστ), Μπούκερ 19, Καμίνσκι 6, Κρεγκ, Τζόνσον 3 (1), Πέιν 10 (2).

Οταν το Μιλγουόκι κέρδισε το πρωτάθλημα ο πρωθυπουργός το πανηγύρισε κάνοντας και μια ανάρτηση στο Twitter για τα συγχαρητήρια στον Ελληνα αθλητή. Ήταν μια φωτογραφία από την… τηλεόραση όπου ο πρωθυπουργός έβλεπε το ματς, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να έχει ανοίξει τα χέρια του, πανηγυρίζοντας για το πρωτάθλημα που κατέκτησε.

«Απίστευτος Γιάννης! Οι Έλληνες, παντού, πανηγυρίζουν» έγραψε (στα αγγλικά ο πρωθυπουργός, συνοδεύοντας το tweet με το hashtag #yannismvp, μια ελληνική σημαία και ένα emoji δύναμης!

Τον μεγάλο τελικό φαίνεται πως παρακολούθησε και ο υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας ο οποίος έστειλε συγχαρητήριο μήνυμα μέσω του Twitter:

«Από ένα μικρό διαμέρισμα στα Σεπόλια, στην κορυφή του κόσμου. Νικητές, μαχητές, πρωταθλητές. Παιδιά μεταναστών, που έζησαν την αδικία και τον ρατσισμό. Παιδιά δύο γονιών που τα μεγάλωσαν με αρχές, αξίες, ιδανικά. Γιάννη και Θανάση Αντετοκούνμπο, είναι τιμή μας που είστε Έλληνες».

– Έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία που σημειώνει τουλάχιστον 40 πόντους, 10 ριμπάουντ και 5 μπλοκ σε αγώνα των τελικών.

– Μόνο ο Μάικλ Τζόρνταν (1993) και ο Αντετοκούνμπο έχουν καταφέρει να σημειώσουν 20 πόντους σε μια περίοδο στα NBA Finals.

– Έγινε μόλις ο 7ος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ που σημειώνει 50 πόντους σε αγώνα των ΝΒΑ Finals.

Kid from Greece, grew up poor, worked hard, never joined a super team or made one you deserve that dawg #GreekFreak pic.twitter.com/NvmaflxS7Q

— CallMeCoach🏀💕😈 (@BigBabyRoyal) July 21, 2021