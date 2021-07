Μέρκελ ύπνος: Η καγκελάριος σχεδόν αποκοιμήθηκε σε τηλεδιάσκεψη

Σε ένα βίντεο που έγινε viral, η καγκελάριος της Γερμανίας Άνγκελα Μέρκελ φαίνεται σχεδόν να την παίρνει ο ύπνος κατά τη διάρκεια μιας τηλεδιάσκεψης με πολίτες. Στο βίντεο διάρκειας ενός λεπτού, η Μέρκελ αγωνίζεται να κρατήσει τα μάτια της ανοιχτά καθώς προχωρά η συζήτηση. Το βίντεο δημοσιεύτηκε σήμερα στο Twitter και έχει πάνω από 100 χιλιάδες προβολές και εκατοντάδες σχόλια. Η τηλεδιάσκεψη ήταν με πολίτες με θέμα την πανδημία . Ωστόσο, φάνηκε να είναι κουρασμένη και σχεδόν αποκοιμήθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Αλλά αμέσως η προσοχή της επέστρεψε στην κουβέντα όταν ήταν η σειρά της να μιλήσει.

Ένα tweet από το Reuters έγραψε: “Η Γερμανίδα καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ σχεδόν αποκοιμήθηκε κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης με πολίτες”.

German chancellor Angela Merkel almost nodded off during a conference call pic.twitter.com/OivSYoq4Qx

— Reuters (@Reuters) July 14, 2021