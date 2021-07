Γερμανία πλημμύρες: Βιβλική και ανυπολόγιστη η καταστροφή – Πενθεί κι ελπίζει η χώρα

Η Γερμανία βιώνει μία ανείπωτη καταστροφή, μία εθνική τραγωδία. Δεκάδες άτομα έχασαν τη ζωή τους και ακόμα περισσότεροι αγνοούνται εξαιτίας των πρωτοφανών σε ένταση βροχοπτώσεων στα νοτιοδυτικά της χώρας. Είναι οι πιο έντονες των τελευταίων 100 ετών. Ειδικά, στην Κολωνία και στο Χάγκεν καταγράφηκαν εικόνες βιβλικής καταστροφής, με καταστροφικές πλημμύρες. Τουλάχιστον 1300 άνθρωποι αγνοούνται μετά τις πλημμύρες στην περιοχή Μπαντ Νόιεναρ-Αρβάιλερ της Ρηνανίας – Παλατινάτου, ενώ τα θύματα από τις καταστροφές λόγω της κακοκαιρίας ανέρχονται στα 81, σύμφωνα με το Reuters.

Για «ακόμη περισσότερους νεκρούς» έκανε λόγο εκπρόσωπος των τοπικών αρχών. Σε αρκετές περιοχές, το νερό ξεπέρασε τα 250 λίτρα ανά τετραγωνικό μέτρο. Ο ποταμός Αρ, που εκβάλλει στον Ρήνο, υπερχείλισε, ξεριζώνοντας δένδρα και προκαλώντας την κατάρρευση σπιτιών. Δρόμοι κατακλύστηκαν από νερό, με αποτέλεσμα να παρασυρθούν αυτοκίνητα και άνθρωποι. Τουλάχιστον 200.000 άτομα έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, καθώς πολλοί σταθμοί απενεργοποιήθηκαν για λόγους ασφαλείας. Εκατοντάδες χιλιάδες είναι και αυτοί που αναγκάστηκαν να φύγουν από τα σπίτια τους.

More than 60 people have died and dozens have been reported missing as severe flash flooding in Belgium and Germany turned streams and streets into raging torrents. https://t.co/Go0HgPeIAe pic.twitter.com/uSfvS1Agxs

Κάποιες περιοχές είναι ακόμα αδύνατον να προσεγγιστούν από τους πυροσβέστες εξαιτίας της στάθμης του νερού, ενώ σε άλλες τα σωστικά συνεργεία δίνουν υπεράνθρωπο αγώνα, ώστε να απεγκλωβίσουν πολίτες. Στις επιχειρήσεις διάσωσης συμμετέχουν ο στρατός και ελικόπτερα. Όπου δεν κρίθηκε αναγκαία η εκκένωση, οι αρχές κάλεσαν τους κατοίκους να μείνουν στα σπίτια τους ή «να μετακινηθούν στους επάνω ορόφους, αν είναι απαραίτητο».

Οι σιδηροδρομικές και οι οδικές μεταφορές στην περιοχή έχουν διακοπεί, όπως και η ναυσιπλοΐα στον Ρήνο, ο οποίος αποτελεί σημαντική εμπορική αρτηρία. Από το πανεπιστήμιο Johns Hopkins, στο οποίο αναγορεύθηκε επίτιμη διδάκτωρ, Η Γερμανίδα καγκελάριος τόνισε τη σημασία του μετασχηματισμού της διεθνούς οικονομίας προς την κλιματική ουδετερότητα.

Residents of villages in Germany hit by floods have been rescued by helicopter. Dozens of people are known to have died so far.

