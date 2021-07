Γερμανία πλημμύρες – νεκροί: Σοκάρουν οι μαρτυρίες για τη μανία της φύσης

Ο Uwe και ο Robert Gödecke κατάφεραν να σώσουν μόνο τα πορτοφόλια τους και κάποια τροφή για σκύλους από τις φονικές πλημμύρες στη Γερμανία, αλλά αυτό είναι όλο. Ήταν 3 π.μ. όταν η πλημμύρα τους ξύπνησε από τον βαθύ ύπνο. Μέσα σε λίγα λεπτά, ο Γερμανικός Ερυθρός Σταυρός βοήθησε αυτούς και τον σκύλο τους, Kuno, να βγουν από το παράθυρο της κουζίνας και να επιβιβαστούν σε μία βάρκα που τους περίμενε. “Τα πάντα πέρασαν δίπλα μας: τα έπιπλα κήπου, καλάθια παραλίας, σκουπίδια”, δήλωσε ο Uwe Gödecke στη DW. Δύο από τους γείτονές τους λείπουν ακόμα.

Και οι δυο ήταν ανάμεσα στους 6.000 κατοίκους του Heimerzheim που έπρεπε να αφήσουν το σπίτι τους όταν φούσκωσαν τα νερά του ποταμού Swist και πλημμύρισαν υπόγεια και σαλόνια σε όλη την πόλη. Οι κάτοικοι εδώ – όπως πολλοί σε όλη την πολιτεία όπου εκτυλίχθηκαν δραματικές σκηνές – τώρα ανησυχούν για το τι θα συμβεί στα σπίτια και τα υπάρχοντά τους. Ο Manfred Lütz, αναπληρωτής δήμαρχος της Heimerzheim τα τελευταία 15 χρόνια και με δάκρυα στα μάτια μιλα για τις εμπειρίες του από μια αξέχαστη νύχτα. Είπε ότι αυτός και οι συνάδελφοί του προσπαθούσαν μάταια με κουβάδες να απομακρύνουν τα νερά από το σπίτι του. “Ο Swist ήρθε και κατέστρεψε τα πάντα. Το σπίτι μας είναι τώρα υποβρύχιο.”

NEW 🚨 About 60 dead, dozens missing, thousands out of power after devastating floods in Germany pic.twitter.com/Th0grxZ2Aj — Insider Paper (@TheInsiderPaper) July 15, 2021

“Δεν έχω δει ποτέ το νερό να έρχεται τόσο γρήγορα και σε τέτοιες ποσότητες”

Ο Torsten Clemens, αναπληρωτής προϊστάμενος των εθελοντών πυροσβεστών, ήταν εξαντλημένος αφού πέρασε όλη τη νύχτα μαζί με 180 συναδέλφους. “Δεν έχω δει ποτέ το νερό να έρχεται τόσο γρήγορα και σε τέτοιες ποσότητες”, είπε στη DW.

Στην αρχή της βραδιάς, οι πυροσβέστες είχαν προσπαθήσει να ελέγξουν την πλημμύρα με τη βοήθεια δεκάδων αντλιών, αλλά στις 10 μ.μ. έγινε ξεκάθαρο ότι δεν θα τα κατάφερναν. “Είχαμε στεγνά πόδια, αλλά 10 λεπτά αργότερα βρισκόμασταν 10 εκατοστά μέσα στο νερό”, δήλωσε ο Clemens.

Μερικοί αρνήθηκαν να εκκενώσουν

Οι πυροσβέστες εκκένωσαν αστραπιαία πέντε δρόμους αλλά λένε ότι μερικοί άνθρωποι αρνήθηκαν να φύγουν από τα σπίτια τους. Όταν ο ποταμός Swist ξεχείλισε, έγινε σαφές ότι η μόνη τους επιλογή ήταν να προσπαθήσουν να σωθούν. “Μπορούσαμε να δούμε το νερό να έρχεται και είπαμε ότι δεν έχει νόημα, αλλιώς δεν θα μπορούσαμε να βγάλουμε τα οχήματά μας. Δεν υπήρχε τρόπος διάσωσης σε οτιδήποτε. Οι άνθρωποι δεν μπορούσαν καν να βγάλουν τα αυτοκίνητά τους από τον δρόμο” είπε ο Clemens. Στη συνέχεια, το πυροσβεστικό τμήμα άρχισε να χρησιμοποιεί μικρά σκάφη για να εκκενώσει όποιον έμεινε πίσω, αλλά το έργο έγινε δύσκολο από το δυνατό ρεύμα.

Ο Φράνκ Μπράουν, επικεφαλής δημοσίων σχέσεων του Γερμανικού Ερυθρού Σταυρού, είπε επίσης στη DW ότι σε μια μικρή αθλητική αίθουσα χρησιμεύει ως αυτοσχέδιο καταφύγιο για 180 άτομα που χρειάζονται διαμονή για τη νύχτα. Τα τραπέζια ήταν γεμάτα με στεγνά ρούχα που δωρίστηκαν από γείτονες και οι σύμβουλοι ήταν διαθέσιμοι για να προσφέρουν παρηγοριά και ενθάρρυνση σε όσους το έχουν ανάγκη “Ήταν πολύ δύσκολο να φτάσετε σε όλα τα σπίτια επειδή οι δρόμοι, ακόμη και οι αυτοκινητόδρομοι πλημμύρισαν”, είπε ο Μπράουν.

VIDEO: Heavy damage after fatal floods in Germany. Massive flooding in western Germany has left dozens of people dead and caused significant damage pic.twitter.com/D7JVPbZUPm — AFP News Agency (@AFP) July 16, 2021

“Θα είναι αδύνατο να ζήσουμε στα σπίτια μας τους επόμενους μήνες και χρόνια”

Ο Heinz Schmitz και η σύζυγός του μπόρεσαν να μείνουν σε φίλους. Είναι μεταξύ των παλαιότερων κατοίκων του Heimerzheim. “Τώρα, υπάρχει νερό στο ισόγειο και όλα θα πρέπει να μεταφερθούν και να αφεθούν να στεγνώσουν. Θα χρειαστούν ενάμισι χρόνο”, δήλωσε ο Χάιντς Σμιτς. “Θα είναι αδύνατο για εμάς και τους γείτονές μας να ζήσουμε στα σπίτια μας τους επόμενους μήνες και χρόνια”, είπε με δάκρυα στα μάτια του.

Τουλάχιστον 103 οι νεκροί

Μέχρι στιγμής, τουλάχιστον 103 είναι οι νεκροί από τις σφοδρές βροχοπτώσεις και τις πλημμύρες, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, ενώ στους 118 ανήλθαν οι θάνατοι σε ολόκληρη την Ευρώπη. “Αυτήν την στιγμή έχουμε 60 νεκρούς μόνο στην περιοχή της Ρηνανίας-Παλατινάτου” , ανακοίνωσε η επικεφαλής της τοπικής κυβέρνηση Μαλού Ντράγερ. Στην Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, μία από τις πλέον πληγείσες περιοχές, ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται πλέον στους 43, έναντι 31 χθες, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

More than 60 people have died and dozens have been reported missing as severe flash flooding in Belgium and Germany turned streams and streets into raging torrents. https://t.co/Go0HgPeIAe pic.twitter.com/uSfvS1Agxs — ABC News (@ABC) July 15, 2021

Πολλοί άνθρωποι έχασαν την ζωή τους και άλλοι αγνοούνται έπειτα από μεγάλη κατολίσθηση, που προκλήθηκε σήμερα το πρωί από τις σφοδρές βροχοπτώσεις, παρασύροντας σπίτια στην κοινότητα του Ερσταντ-Μπλέσεμ, κοντά στην Κολωνία. “Τα σπίτια παρασύρθηκαν από τα νερά και ορισμένα κατέρρευσαν. Πολλοί άνθρωποι αγνοούνται”, σύμφωνα με tweet των κοινοτικών αρχών της περιοχής της Κολωνίας. Εκπρόσωπος δήλωσε ότι υπάρχει επίσης μεγάλος αριθμός επιβεβαιωμένων θανάτων. Οι εικόνες από τον τόπο της καταστροφής δείχνουν έναν γιγάντιο κρατήρα όπου έχουν συσσωρευθεί τεράστιες ποσότητες λάσπης, λασπόνερων και συντριμμιών. “Εκκλήσεις φθάνουν από σπίτια, αλλά πολλές φορές η βοήθεια δεν είναι δυνατή”, εξηγούν οι τοπικές αρχές για την περιοχή που βρίσκεται σε απόσταση 40 χιλιομέτρων από την Κολωνία.

Γερμανία: Συγκλονίζει η περιγραφή Έλληνα που ζει στο Μπαντ Νόιεναρ-Αρβάιλερ

Όπως αναφέρει στο protothema.gr ο Βαγγέλης Φιρινίδης με καταγωγή από την Δράμα, ολόκληρη η περιοχή είναι λες και έχει πνιγεί μετά το τσουνάμι που προκλήθηκε από την κατάρρευση του φράγματος στο Άλτεναρ: ‘Η κατάσταση είναι τραγική, δυστυχώς ο αριθμός των νεκρών ολοένα και ανεβαίνει, με τους αγνοούμενους να εξακολουθούν να είναι χιλιάδες, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις. Από τις πλημμύρες έχουν καταστραφεί τα πάντα, έχουν σπάσει δρόμοι, μαγαζιά έχουν ισοπεδωθεί, είναι δραματική η κατάσταση. Είναι λες και το φαινόμενο που έπληξε την περιοχή έμοιαζε με τσουνάμι’, αναφέρει ο Έλληνας ιδιοκτήτης ελληνικού εστιατορίου στο Μπαντ Νόιεναρ-Αρβάιλερ.

This drone footage shows the extent of damage caused by record rainfall in areas of Belgium and Germany. The torrential rain has caused river banks to burst and flood entire neighborhoods of certain cities. At least 42 people have died in Germany and dozens are still missing. pic.twitter.com/PXu8Xee1ay — NowThis (@nowthisnews) July 16, 2021

‘Υπερχείλισε ο Ρήνος ποταμός και πολλά παρακλάδια του. Άρχισε να βρέχει εδώ και μέρες με αποτέλεσμα να σπάσει ένα φράγμα στο Άλτεναρ. Έτσι από την πίεση του νερού και την έντονη βροχή έγινε ό,τι έγινε. Με το που έσπασε το φράγμα αν και βρίσκεται σε άλλη περιοχή άρχισαν να ηχούν παντού σειρήνες λες και είχαμε πόλεμο. Με το που ξεκίνησε η υπερχείλιση χρειάστηκαν λίγα μόλις λεπτά για να περάσει το νερό στους παραποτάμους. Εδώ η καταστροφή σημειώθηκε λίγο αργότερα ξημερώματα Πέμπτης γύρω στις 2 με 3 η ώρα’.

Σύμφωνα με τον Βαγγέλη Φιρινίδη οι αρχές τους είχαν προειδοποιήσει εδώ και λίγες ημέρες πως η περιοχή θα πλήττονταν από τριήμερες βροχοπτώσεις, ωστόσο κανένας δεν περίμενε αυτό που θα συνέβαινε: ‘Μας είχαν ενημερώσει πως έρχεται ένα τριήμερο με έντονες βροχοπτώσεις αλλά μέχρι εκεί. Κανένας δεν περίμενε την εξέλιξη αυτή. Μιλάμε για μια φυσική καταστροφή, η οποία δεν περιγράφεται. Το νερό στα ισόγεια έχει φτάσει στα δυο μέτρα για τα υπόγεια δεν γίνεται λόγος, τα συνεργεία βγάζουν συνεχώς νερό από παντού με σωλήνες. Οι δρόμοι έχουν πάνω από ένα μέτρο νερό, το οποίο δεν είναι στάσιμο αλλά ορμητικό’.

Ανάμεσα στους νεκρούς και τους αγνοούμενους πολλοί ηλικιωμένοι με κινητικά προβλήματα

‘Ο κόσμος δεν κατάφερε να σωθεί, μιλάμε για ηλικιωμένους περισσότερο με σοβαρά κινητικά προβλήματα. Όσοι έμεναν κοντά στο ποτάμι σε ισόγεια και υπόγεια, δυστυχώς δεν τα κατάφεραν. Εδώ το Αρβάιλερ είναι γνωστό για τις κλινικές και τους γιατρούς του. Zουν πολλοί υπερήλικες αυτό είναι κυρίως το προφίλ των νεκρών και αγνοουμένων’.

Λίγοι οι Έλληνες που ζουν στην περιοχή

Ολόκληρη περιοχή από χθες δεν έχει ρεύμα, ενώ κανένας δεν ξέρει με σιγουριά ποτέ θα αποκατασταθούν οι ζημιές: “Από χθες δεν έχουμε ρεύμα και θεωρώ ότι θα πάρει μέρες μέχρι να αποκατασταθούν οι βλάβες γιατί όλες οι κεντρικές γεννήτριες που τροφοδοτούν με ρεύμα την περιοχή ακόμα είναι κάτω από το νερό βυθισμένες. Κανένας δεν ξέρει πότε θα έρθει με σιγουριά. Το νερό ήταν κομμένο, αλλά σταδιακά το ανοίγουν και το κλείνουν. Όλη οι κάτοικοι της πόλης κάθε φορά που έρχεται το νερό, είναι μ ένα λάστιχο στο χέρι καθαρίζουν τις λάσπες, γι αυτό και δεν έχει πίεση’. Λίγοι οι Έλληνες που ζουν στην περιοχή: ‘Ελάχιστοι είμαστε οι Έλληνες που ζούμε εδώ, άλλους τους είδα από κοντά με άλλους μιλήσαμε. Με όσους επικοινώνησα όλοι είναι καλά στην υγεία τους δεν ξέρω κάτι περισσότερο’.