Λίβανος πρωθυπουργός: Παραιτήθηκε ο Σαάντ Χαρίρι – Οι διαφωνίες με τον πρόεδρο

Την παραίτησή από τα καθήκοντά του και την προσπάθεια σχηματισμού κυβέρνησης, υπέβαλλε την Πέμπτη ο διορισμένος πρωθυπουργός του Λιβάνου, Σαάντ Χαρίρι, έπειτα από συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της χώρας, Μισέλ Αούν. Ο Χαρίρι, που δεν κατάφερε να σχηματίσει κυβέρνηση τους τελευταίους οκτώ μήνες, ανέφερε πως «αποχώρησα από την προσπάθεια σχηματισμού κυβέρνησης. Ο Αούν απαίτησε κάποιες τροπολογίες, τις οποίες θεώρησε απαραίτητες, και είπε ότι δεν θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συνεννόηση μεταξύ μας… Ο Θεός να σώσει αυτήν τη χώρα».

Από την πλευρά του, ο Αούν κατηγόρησε τον Χαρίρι ότι είχε ήδη αποφασίσει να παραιτηθεί πριν από τη συνάντησή τους. «Ο Χαρίρι απέρριψε πιθανές τροπολογίες που σχετίζονται με αλλαγές στα υπουργεία και στα ονόματα που σχετίζονται με αυτά», ανέφερε το γραφείο του Λιβανέζου προέδρου.

Protesters driving Lebanese Army soldiers out of Tarik al-Jadideh in Beirut — part of protests following resignation of Saad Hariri as Prime Minister-designate pic.twitter.com/extjIxalgO

