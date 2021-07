EURO 2021: Τα γκολ και τα πέναλντι – Ένας τελικός που τα είχε όλα!

Τελικά… t’s coming to Rome. Με φοβερό και τρομερό τον Τζανλουΐτζι Ντοναρούμα, η Ιταλία κατέκτησε το EURO 2021 μετά από έναν δραματικό τελικό με την Αγγλία στο Γουέμπλεϊ, ο οποίος κρίθηκε στη διαδικασία των πέναλτι. Ο Ιταλός κίπερ με δύο αποκρούσεις στις εκτελέσεις των Σάντσο και Σάκα χάρισε στην «σκουάντρα ατζούρα» το τρόπαιο του EURO 2021 με 3-2 στη διαδικασία της «ρώσικης ρουλέτας», ενώ ο κανονικός αγώνας και η παράταση δεν είχαν αναδείξει νικητή (1-1). Η 4η παρουσία της «σκουάντρα ατζούρα» σε τελικό EURO δεν είχε την ίδια κατάληξη με αυτές του 2000 και του 2012, όταν τότε είχε ηττηθεί από την Γαλλία και την Ισπανία. Η Ιταλία μετά από 53 χρόνια στέφθηκε και πάλι πρωταθλήτρια Ευρώπης και ταυτόχρονα για 34ο σερί ματς αήττητη, πλησιάζοντας το απόλυτο ρεκόρ των 35 νικών που έχουν η Βραζιλία (1993-1996) και η Ισπανία (2007-2009).

Η Αγγλία είχε την ευκαιρία να πανηγυρίσει στο «σπίτι» της μετά από 55 ολόκληρα χρόνια, και την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, αλλά και πάλι θα χρειαστεί να περιμένει για τον πρώτο της τίτλο από το 1966 και μετά σε κορυφαία διοργάνωση. Το γκολ του Λουκ Σο μόλις στο 2ο λεπτό από την ασίστ του Τρίπιερ, το πιο γρήγορο στην ιστορία των τελικών του Euro, έδωσε τεράστια ψυχολογική ώθηση στην ομάδα του Γκάρεθ Σαουθγκέιτ κι από την άλλη αποδιοργάνωσε εντελώς την Ιταλία.

Μπορεί μέχρι το τέλος του πρώτου μέρους το συγκρότημα του Ρομπέρτο Μαντσίνι να είχε τη συντριπτική κατοχή της μπάλας, αλλά δεν είχε κανένα απολύτως αποτέλεσμα στην τελική προσπάθεια, καθώς οι Άγγλοι ήταν άριστα οργανωμένοι από τη μεσαία γραμμή και πίσω και με σωστές αληλλοκαλύψεις των παικτών τους δεν επέτρεψαν ούτε μία φορά στους φιλοξενούμενους να απειλήσουν την εστία του Πίκφορντ.

Όπως και στο πρώτο ημίχρονο έτσι και στο δεύτερο η Αγγλία προτίμησε να δώσει χώρο στους Ιταλούς, που μετά τις αλλαγές του Μαντσίνι άρχισαν να πιέζουν περισσότερο την άμυνα των γηπεδούχων. Κι ενώ στο πρώτο μέρος δεν είχαν απειλήσει καθόλου την εστία του Πίκφορντ, στο 61΄ έφτασαν κοντά στην ισοφάριση με το σουτ του Κιέζα να απομακρύνει σωτήρια ο γκολκίπερ της Αγγλίας.

