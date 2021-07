Μέσι Κόπα Αμέρικα: «Απίστευτο συναίσθημα, ευχαριστώ Θεέ μου»

Ο Λιονέλ Μέσι, μπορεί πλέον όταν το αποφασίσει, να «κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια», έχοντας κατακτήσει και ένα σπουδαίο τρόπαιο με την Εθνική Αργεντινής. Ο 34χρονος άσος, ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής της σύγχρονης εποχής και ίσως ο καλύτερος όλων στην Ιστορία του λαοφιλέστερου παιχνιδιού, «έσπασε την κατάρα» και κατέκτησε με την εθνική ομάδα της χώρας του ένα σημαντικό τρόπαιο. Ο Μέσι έχει κατακτήσει τα πάντα στην καριέρα του σε συλλογικό επίπεδο, όμως του έλειπε μία «κούπα» με την «αλμπισελέστε». Και στον τελικό του Copa America, οδήγησε τους συμπαίκτες του σ’ έναν σπουδαίο θρίαμβο, καθώς επικράτησαν με 1-0 της Βραζιλίας και μάλιστα μέσα στο «Μαρακανά», χάρη στο γκολ του Ανχελ Ντι Μαρία στο 22ο λεπτό της αναμέτρησης.

