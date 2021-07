Αργεντινή Copa America: Τα δάκρυα του Μέσι και το τεράστιο πάρτι στους δρόμους!

Η Αργεντινή θριάμβευσε στο Μαρακανά επί της Βραζιλίας (1-0) και κατέκτησε το 15ο τρόπαιο της ιστορίας της από το 1993! Χρειάστηκε να περάσουν 28 χρόνια για να χαρεί ξανά η χώρα της λατινικής Αμερικής. Ο Μέσι έφτασε στα 34 του χρόνια, αλλά αυτή ήταν η πιο γλυκιά βραδιά της ζωής του. Άλλωστε πριν κάποια χρόνια μετά από χαμένο τελικό αποφάσισε να αποσυρθεί απ’ την Αργεντινή, αλλά τον έπεισαν να επιστρέψει. Και στο Ρίο Ντε Τζανέιρο, επιβραβεύτηκε με την κατάκτηση του 15ου Copa America της ιστορίας της πατρίδας του! Για τους Βραζιλιάνους ακόμη μια φορά το Μαρακανά δεν αποδείχθηκε τυχερό, καθώς έχασαν απ’ τους μεγάλους τους αντιπάλους το τρόπαιο που είχαν στην κατοχή τους. Σκληρό παιχνίδι, αρκετά μαρκαρίσματα στα όρια του αντιαθλητικού. Η «σελεσάο» είχε την μπάλα περισσότερο στα πόδια της, χωρίς νόημα!

Messi played 33 games in 2021 and had 28 motm performances 😭😭 The way this man makes things look so easy is just insane 🐐❤️#CopaAmerica #Argentina pic.twitter.com/i3NI8vRhfo — barcacentre (@barcacentres) July 11, 2021

Η Αργεντινή του Λιονέλ Σκαλόνι έδειχνε να έχει το… μάτι που γυαλίζει! Και στο 21’ πέτυχε το καθοριστικό γκολ. Εκπληκτική μπαλιά του Ντε Πολ, ο Ντι Μαρία έφυγε στην πλάτη της άμυνας των Βραζιλιάνων και «κρέμασε» εξαιρετικά τον Έντερσον ανοίγοντας το σκορ! Στο δεύτερο μέρος ο Ριτσάρλισον σκόραρε νωρίς, αλλά το γκολ ακυρώθηκε ως οφσάιντ. Παρότι ο Τίτε έβαλε όλους τους επιθετικούς του σχεδόν, το ματς πήγε στη δύναμη και όχι στην τεχνική. Η πίεση της Βραζιλίας δεν είχε αποτέλεσμα, με τον Μέσι στο 85’ μάλιστα να χάνει τεράστια ευκαιρία να «καθαρίσει» το ματς!

This is what it means to Lionel Messi! 🙌 The GOAT has won silverware for his country 🇦🇷 Argentina are #CopaAmerica 2021 winners! 🏆 pic.twitter.com/LHGvUx3jXB — Euro 2020 Betting @ Oddspedia.com (@oddspedia) July 11, 2021

Τελικά δεν άλλαξε κάτι μέχρι το τελευταίο σφύριγμα. Με την καρδιά περισσότερο, σε ένα ματς κλασικό λατινικής Αμερικής, η Αργεντινή κατέκτησε το 15ο Copa America της ιστορίας της! Με τον Μέσι να γονατίζει έτοιμος να κλάψει και τους συμπαίκτες του να τον πετούν στον αέρα σε ανεπανάληπτες στιγμές χαράς για την «αλμπισελέστε»!

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ (Λιονέλ Σκαλόνι)

Μαρτίνες, Ακούνια, Οταμέντι, Ρομέρο (76’ Πετσέλα), Μοντιέλ, Παρέδες (54’ Ροντρίγκες), Ντε Πάουλ, Λο Σέλσο (63’ Ταλιαφίκο), Ντι Μαρία (79’ Παλάσιος), Μέσι, Μαρτίνες (79’ Γκονσάλες)

ΒΡΑΖΙΛΙΑ (Τίτε)

Έντερσον, Λόντι (76’ Έμερσον), Τιάγκο Σίλβα, Μαρκίνιος, Ντανίλο, Κασεμίρο, Φρεντ (46’ Φιρμίνο), Πακετά (76’ Μπαρμπόσα), Εβέρτον (63’ Βινίσιους), Ριτσάρλισον, Νεϊμάρ

Αργεντινή: Χαμός σε Μπουένος Άιρες και άλλες πόλεις μετά την κατάκτηση του Κόπα Αμέρικα

Η μεγάλη επιτυχία της «αλμπισελέστε» γιορτάστηκε δεόντως πίσω στην πατρίδα, αφού στήθηκε μεγάλο πάρτι στο Μπουένος Άιρες και σε άλλες πόλεις της χώρας για την πορεία της ομάδας του Λιονέλ Μέσι.

#Argentina 🇦🇷 Campeón de la #CopaAmérica!!!!#VamosArgentina 🇦🇷🇦🇷 | Se festeja en todo el mundo, así se grita en la base Marambio.pic.twitter.com/WNqFfNcNeV — Conclusión (@ConclusionRos) July 11, 2021

Mendoza festeja gracias a la Selección Argentina 🇦🇷♥️ pic.twitter.com/NA4wZQs9jA — Luz Llorens (@LlorensLuz) July 11, 2021

¡Argentina vamo', ustedes pongan huevos que ganamos! 😍 ARGENTINA CAMPEÓN DE AMÉRICA 🇦🇷 Festejos en la Costanera de #Corrientes pic.twitter.com/nlmIVS0vPy — La Dos (@radio_dos) July 11, 2021

⚽️ #ArgentinaCampeon | Los festejos en el centro de Roca por el título de la Selección en la Copa América. 👇 pic.twitter.com/qJpFEwGZ1y — Diario Río Negro (@rionegrocomar) July 11, 2021

Cutral Co, provincia de Neuquén, Argentina 🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷 pic.twitter.com/78BwOvHgDy — Cleo (Clelia♡kela♡Red♡)💜 (@CleliaEvang) July 11, 2021