Ελισάβετ Μπάκιγχαμ: Ανοίγουν οι πύλες για τους πολίτες

Για πρώτη φορά, στην ιστορία της και συγκεκριμένα στα 70 χρόνια που φορά το στέμμα, η βασίλισσα Ελισάβετ Β’ αφήνει τον κήπο της στη διάθεση του κοινού, επιτρέποντας το πικ νικ στο μπροστινό παρτέρι, στα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ. Ύστερα από μια μακρά περίοδο εγκλεισμού, εξαιτίας των κανόνων που επέβαλε η πανδημία, το παλάτι θεώρησε πως το άνοιγμα των κήπων, από σήμερα, θα είναι μια καλή ευκαιρία ώστε ο κόσμος να βρεθεί κοντά στη φύση. Όσοι θελήσουν να κάνουν πικ νικ στα Ανάκτορα, θα πρέπει να καταβάλουν το ποσό των 16,50 λιρών.

Σε προ-πανδημίας εποχές, η βασίλισσα θα οργάνωνε διάφορες εκδηλώσεις στον βασιλικό κήπο, τον Μάιο και τον Ιούνιο. Υπό κανονικές συνθήκες, μάλιστα, περί τους 8.000 επισκέπτες θα κατέβαλαν το απαιτούμενο ποσό ώστε να ξεναγηθούν και να έχουν πρόσβαση στα 19 ”State Rooms”. Εξαιτίας, όμως, την πανδημίας οι εκδηλώσεις του Μπάκιγχαμ πάγωσαν για το 2021.

