Κατάρρευση κτιρίου – Μαϊάμι: Στους 32 οι νεκροί – Οι βροχές θα εμποδίσουν τις έρευνες

Σε τραγωδία έχει εξελιχθεί η αναζήτηση επιζώντων από τα συντρίμμια της πολυκατοικίας που κατέρρευσε στο Μαϊάμι, μετά τον εντοπισμό τεσσάρων νέων πτωμάτων, αυξάνοντας έτσι τον απολογισμό των νεκρών στους 32, με τις δυνάμεις έρευνας και διάσωσης να προετοιμάζονται για το πέρασμα της τροπικής καταιγίδας Έλσα. Την ίδια ώρα, οι συγγενείς των μελών μιας τετραμελούς οικογένειας που έχασαν τη ζωή τους στην τραγωδία, ετοιμάζονται για την πρώτη κηδεία θυμάτων μιας από τις χειρότερες αστικές καταστροφές στην ιστορία των ΗΠΑ. Συνολικά 113 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται δώδεκα μέρες μετά την κατάρρευση του μεγαλύτερου μέρους του κτιρίου, του Champlain Towers South στο Σέρφσαϊντ, νωρίς το πρωί στις 24 Ιουνίου.

Η διασωστική ομάδα έχει επεκτείνει τις έρευνές της μετά την ελεγχόμενη κατεδάφιση του υπόλοιπου κτιρίου την Κυριακή το βράδυ. Η πρώτη κηδεία θυμάτων του τραγικού συμβάντος θα πραγματοποιηθεί αργότερα σήμερα. Θα κηδευτούν ο Μάρκους Γκουάρα, 52 ετών, η σύζυγός του, Άνα Γκουάρα, 42 ετών, και οι κόρες τους, Λουτσία, 10 ετών και Έμα, 4 ετών. Η τελετή έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 14:30 Ανατολική Ζώνη Ώρας – 21:30 ώρα Ελλάδας, στην Καθολική Εκκλησία του Σεντ Τζόζεφ στο Μαϊάμι Μπιτς.

Αν και σύμφωνα με τις προγνώσεις, η περιοχή του Σέρφσαϊντ είναι πιθανό να αποφύγει τα χειρότερα από το πέρασμα της τροπικής καταιγίδας Έλσα στην προβλεπόμενη πορεία της προς τα βόρεια από την Κούβα, αναμένονται στην περιοχή σποραδικές βροχές και καταιγίδες που μπορεί να παρεμποδίσουν τις επιχειρήσεις έρευνας. Μόνον ένας από τους ενοίκους της πολυκατοικίας – ένας έφηβος – ανασύρθηκε ζωντανός από τα συντρίμμια, τις πρώτες ώρες μετά την καταστροφή. Έκτοτε, παρά την κινητοποίηση σωστικών συνεργείων από τις ΗΠΑ, το Ισραήλ και το Μεξικό, ανασύρονται μόνο πτώματα. Χθες ο επικεφαλής της ειδικής μονάδας έρευνας και διάσωσης του Ισραήλ που επιχειρεί επιτόπου δήλωσε πως οι πιθανότητες να βρεθούν επιζώντες στα χαλάσματα είναι είναι πλέον «σχεδόν μηδενικές».

Capitalism is going to be the death of us

The building collapse in Miami would’ve never happened if owners prioritized safety over profit

The Gulf of Mexico wouldn’t be on fire right now if Big Oil didn’t lobby against renewable energy and addressing the climate crisis pic.twitter.com/un9qhL7Bho

— girlgenius. (@SlimJosa) July 2, 2021