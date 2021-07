Μακρόν Μέρκελ – Κίνα: Οι συζητήσεις για καλύτερη συνεργασία Ευρώπης με Πεκίνο

Ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ εξέφρασε στην καγκελάριο της Γερμανίας Ανγκελα Μέρκελ και τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν την ελπίδα του το Πεκίνο και η Ευρώπη να διευρύνουν σύντομα τη συνεργασία τους ώστε να υπάρξει πιο αποτελεσματική ανταπόκριση στις παγκόσμιες προκλήσεις. Σύμφωνα με την κρατική κινεζική τηλεόραση CCTV στην τριμερή βιντεοκλήση των ηγετών ο Σι εξέφρασε επίσης την ελπίδα ότι οι Ευρωπαίοι θα παίξουν πιιο ενεργό ρόλο στις διεθνείς υποθέσεις αλλά και θα παράσχουν ένα δίκαιο, διαφανές και αμερόληπτο περιβάλλον για τις κινεζικές εταιρείες. Το γραφείο της Γερμανίδας καγκελαρίου επιβεβαίωσε ότι οι τρεις ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Κίνα.

«Συζήτησαν επίσης το διεθνές εμπόριο, την προστασία του κλίματος και τη βιοποικιλότητα», αναφέρει η ανακοίνωση. «Η συζήτηση περιστράφηκε επίσης γύρω από τη συνεργασία στη μάχη κατά της πανδημίας της Covid-19, τον παγκόσμιο εφοδιασμό με εμβόλια και διεθνή και περιφερειακά ζητήματα», πρόσθεσε η καγκελαρία.

Τον Μάιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπλόκαρε την επικύρωση μιας νέας επενδυτικής συμφωνίας με την Κίνα, μέχρι το Πεκίνο να άρει τις κυρώσεις του σε βάρος Ευρωπαίων πολιτικών, βαθαίνοντας το χάσμα τις σινοευρωπαϊκές σχέσεις και στερώντας στις ευρωπαϊκές εταιρείες μεγαλύτερη πρόσβαση στην κινεζική αγορά. Σύμφωνα με το Ελιζέ, οι τρεις ηγέτες είπαν επίσης ότι η αεροπορική σύνδεση της Ευρώπης με την Κίνα θα πρέπει να ξαναρχίσει μόλις σημειωθεί πρόοδος στις εκστρατείες ανοσοποίησης για την Covid-19. Μια πηγή της γαλλικής προεδρίας είπε επίσης ότι Μακρόν, Σι και Μέρκελ κάλεσαν όλες τις πλευρές που εμπλέκονται στις συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν να αδράξουν την ευκαιρία και να καταλήξουν σε μια συμφωνία. Η συζήτηση κράτησε πάνω από μία ώρα, πρόσθεσε η ίδια πηγή.

