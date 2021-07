Περιορισμοί ανεμβολίαστων Ελλάδα: Συνεχίζει την πίεση η κυβέρνηση, νέα σενάρια

Το ενδεχόμενο να υπάρξουν συρμοί ή δρομολόγια στα μέσα μαζικής μεταφοράς μόνο για εμβολιασμένους έθεσε επί τάπητος ο καθηγητής Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής στο ΕΚΠΑ, Γιάννης Τούντας, στο πλαίσιο σειράς μέτρων που πρότεινε για την αντιμετώπιση της μετάλλαξης Δέλτα και την ενίσχυση του εμβολιασμού προς επίτευξη τείχους ανοσίας. «Θα πρέπει ίσως να δούμε κατά πόσο μπορούμε να έχουμε συρμούς ή δρομολόγια που να είναι μόνο για εμβολιασμένους» είπε ο καθηγητής μιλώντας στην ΕΡΤ. Ο ίδιος προκρίνει και μέτρα στους χώρους εργασίας· κατά τον καθηγητή, θα πρέπει να καταστεί υποχρεωτικό το rapid test σε εβδομαδιαία βάση για τους ανεμβολίαστους, καθώς όπως ανέφερε «το self test είναι μεν χρήσιμο όταν βγαίνει θετικό, δεν είναι όμως πολύ αξιόπιστο όταν βγαίνει αρνητικό».

Προτείνει, επίσης, να γίνουν περισσότερες στοχευμένες καμπάνιες ενημέρωσης για τον εμβολιασμό. «Πρέπει να δούμε ποιες είναι οι ομάδες που αντιστέκονται περισσότερο και εκεί να ρίξουμε το βάρος της ενημέρωσης» είπε, σύμφωνα με το ertnews.gr. Απαραίτητο θεωρεί επίσης τον εμβολιασμό των εφήβων. «Αν δεν βάλουμε την ηλικιακή ομάδα 12-17 ετών μέσα στην εμβολιαστική πολιτική, για να μπορέσουμε να φτάσουμε πάνω από το 70% στο σύνολο του πληθυσμού, θα πρέπει να εμβολιαστούν οι υπόλοιπες μεγαλύτερες ηλικίες τουλάχιστον κατά 90%, κάτι το οποίο, καταλαβαίνετε, είναι ανέφικτο από τη στιγμή που έχουμε δυστυχώς αυτό το ποσοστό των αρνητών του εμβολίου» ανέφερε.

Θεωρεί, δε, ότι ο εμβολιασμός πρέπει να καταστεί υποχρεωτικός για τους υγειονομικούς, αλλα και για εκπαιδευτικούς, εργαζόμενους στον τουρισμό, οδηγούς στα μέσα μεταφοράς και ιδιωτικούς υπαλλήλους στα γκισέ των σούπερ μάρκετ.

Σκέψεις για είσοδο σε μεικτά μαγαζιά μόνο με μοριακό;

Με τα κρούσματα να δείχνουν σαφή σημάδια αύξησης τις τελευταίες μέρες και με την ινδική μετάλλαξη να χτυπά «καμπανάκι κινδύνου» και στη χώρα μας, στο τραπέζι των ειδικών μπαίνουν σκέψεις για περαιτέρω κλιμάκωση των περιορισμών στην αναψυχή. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του OPEN, σε ό,τι αφορά στο εσωτερικό των μεικτών χώρων διασκέδασης και υγειονομικού ενδιαφέροντος, συζητείται το ενδεχόμενο να μπορεί ο ιδιοκτήτης να δέχεται τους ανεμβολίαστους πελάτες μόνο με την επίδειξη μοριακού τεστ (PCR) και όχι με rapid.

Πιθανά τα τοπικά lockdown αν αυξηθούν τα κρούσματα

Σύμφωνα με το ίδιο μέσο, εάν συνεχιστεί η αύξηση των κρουσμάτων και σημειωθούν τοπικές εξάρσεις, ανάμεσα στα μέτρα που εξετάζονται είναι η επιβολή τοπικών lockdown σε επιβαρυμένες περιοχές, η επανεμφάνιση μέτρων όπως η χρήση μάσκας σε εξωτερικούς χώρους και η απαγόρευση κυκλοφορίας το βράδυ.

PCR για είσοδο σε μεικτά μαγαζιά

Ένα ιδιαίτερο μέτρο που έχει πέσει στο τραπέζι επίσης είναι να δοθεί η δυνατότητα στους επιχειρηματίες της εστίασης, οι οποίοι θα αποφασίσουν να λειτουργούν «μεικτά μαγαζιά» (δηλαδή μαγαζιά τα οποία θα δέχονται και ανεμβολίαστους πελάτες) να επιτρέπουν την είσοδο σε ανεμβολίαστους μόνο κατόπιν επίδειξης αρνητικού τεστ PCR (μοριακό).

Υπενθυμίζεται ότι με τις υπάρχουσες οδηγίες, στα μαγαζιά εκείνα που θα δέχονται και ανεμβολίαστους, θα μπορούν να εισέρχονται πελάτες με την επίδειξη είτε μοριακού τεστ είτε τεστ αντιγόνου, το λεγόμενο rapid.

Οι επίσημοι περιορισμοί

Να σημειωθεί ότι είναι κοινώς παραδεκτό στην επιστημονική κοινότητα πλέον ότι οι ανεμβολίαστοι είναι πλήρως εκτεθειμένοι σε επικίνδυνες μεταλλάξεις, όπως η Δέλτα.

Χώροι εργασίας και γυμναστήρια

Η αρχή έγινε την περασμένη εβδομάδα, όταν «κλείδωσε» ότι οι εμβολιασμένοι εργαζόμενοι δεν θα χρειάζεται πλέον να κάνουν self test. Να σημειωθεί ότι για να παύσει η υποχρέωση διενέργειας self test θα πρέπει να έχουν περάσει 15 ημέρες από την ολοκλήρωση του εμβολιασμού (δεύτερη δόση ή τη μονή δόση του Johnson & Johnson). Ακριβώς το ίδιο «προνόμιο» θα έχουν και οι αθλούμενοι σε γυμναστήρια που έχουν εμβολιαστεί. Οι ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι και αθλούμενοι σε γυμναστήρια θα είναι υποχρεωμένοι -τουλάχιστον έως και τον Σεπτέμβριο, κατά πληροφορίες- να κάνουν self test και να το δηλώνουν στην πλατφόρμα.

Εστίαση και διασκέδαση

Ενα ακόμη «εμπόδιο» που ενδέχεται να συναντούν στην καθημερινότητά τους, στο εξής, οι ανεμβολίαστοι αφορά την εστίαση και τη διασκέδαση. Πλέον, από τις 15 Ιουλίου, όπως ανακοινώθηκε από τον υπουργό Επικρατείας Γιώργο Γεραπετρίτη και τον υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνη Γεωργιάδη, θα χωρίζονται σε αμιγείς και μεικτούς χώρους.

Οι δύο αυτές κατηγορίες θα λειτουργούν ως εξής:

-Οι αμιγείς χώροι. Πρόκειται για χώρους συνάθροισης στους οποίους θα έχουν πρόσβαση όσοι έχουν αποκτήσει ανοσία, δηλαδή έχουν εμβολιαστεί με δύο δόσεις εμβολίου ή με μονοδοσικό εμβόλιο, και έχουν μεσολαβήσει 14 ημέρες από τον τελικό εμβολιασμό τους, ή έχουν αποδεδειγμένα νοσήσει τους τελευταίους έξι μήνες.

-Οι μεικτοί χώροι. Πρόκειται για χώρους συνάθροισης στους οποίους έχουν πρόσβαση όσοι έχουν αποκτήσει ανοσία, δηλαδή έχουν εμβολιαστεί με δύο δόσεις εμβολίου ή με μονοδοσικό εμβόλιο, και έχουν μεσολαβήσει 14 ημέρες από τον τελικό εμβολιασμό τους, ή έχουν αποδεδειγμένα νοσήσει τους τελευταίους έξι μήνες ή έχουν υποβληθεί σε τεστ ανίχνευσης της νόσου COVID-19 (PCR test ή rapid test) με αρνητικό αποτέλεσμα κατά τις τελευταίες 48 ώρες.

Όπως διευκρινίστηκε, εναπόκειται στον επιχειρηματία να επιλέξει αν στην επιχείρησή του θα δέχεται εμβολιασμένους και νοσήσαντες ή εάν θα δέχεται και πελάτες μετά από διενέργεια τεστ. Παράλληλα, η δήλωση των χώρων -αμιγείς ή μεικτοί- θα γίνεται σε ειδική πλατφόρμα, και τα καταστήματα, ανάλογα με το τι θα επιλέξουν, θα φέρουν ειδική σήμανση στην είσοδό τους. Στο πλαίσιο των ανακοινώσεων εκδόθηκε και και ένας οδηγός 20 ερωτήσεων και απαντήσεων για το συγκεκριμένο μέτρο, που έχει εγείρει και αντιδράσεις από την πλευρά των επαγγελματιών.

Οι μετακινήσεις

Το τρίτο «αγκάθι» για τους ανεμβολίαστους σχετίζεται με τις μετακινήσεις. Με τα νέα μέτρα που ανακοινώθηκαν, από τις 5 Ιουλίου οι πολίτες θα μπορούν να ταξιδεύουν στα νησιά είτε με πιστοποιητικό εμβολιασμού, είτε -προφανώς οι ανεμβολίαστοι- με πιστοποιητικό νόσησης ή αρνητικό μοριακό (PCR) τεστ 72 ωρών ή αρνητικό rapid test 48 ωρών. Ενα από τα ερωτήματα που εκκρεμούσαν είναι το τί ισχύει για όσους έχουν κάνει την πρώτη δόση του εμβολίου. Σύμφωνα με όσα δήλωσε νωρίτερα η υφ. Υγείας Ζωή Ράπτη, όσοι έχουν κάνει την πρώτη δόση, σε ό,τι αφορά τα μέτρα, θεωρούνται «ανεμβολίαστοι» και θα πρέπει να κάνουν και εκείνοι ένα από τα δυο τεστ (PCR ή Rapid) ή να επιδείξουν πιστοποιητικό νόσησης.

Από τη διαδικασία «κόπηκε» το self test, υπό τον φόβο ότι διενεργείται από τον ταξιδιώτη και αφήνει ανοικτό «παράθυρο» ώστε να δηλώνεται ψευδώς ότι διενεργήθηκε ή ότι βγήκε αρνητικό. Βασικός άξονας του συγκεκριμένου μέτρου είναι να προστατευθούν τα νησιά, που στην πλειονότητά τους δεν έχουν τις υποδομές να «σηκώσουν» μια ραγδαία αύξηση κρουσμάτων -ένα σενάριο πιθανό, λόγω της εκρηκτικής μεταδοτικότητας της μετάλλαξης Δέλτα.

Συγκεκριμένα, από 5 Ιουλίου για τις μετακινήσεις προς τα νησιά θα απαιτούνται:

Για ενήλικους:

α) πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης,

β) αρνητικό αποτέλεσμα PCR τις τελευταίες 72 ώρες,

γ) αρνητικό αποτέλεσμα rapid test τις τελευταίες 48 ώρες.

Για ανήλικους 12 έως 17 ετών: οποιοδήποτε τεστ, περιλαμβανομένου του self test

Οι ανήλικοι έως 12 ετών ταξιδεύουν ελεύθερα.

Στην επιστροφή από τα νησιά συνιστάται η διενέργεια self test για όλους όσοι είναι άνω των 12 ετών.

Ποιοι εξαιρούνται από το μέτρο

Από το μέτρο εξαιρούνται η Εύβοια, η Λευκάδα και η Σαλαμίνα, και επίσης εξαιρούνται:

α) όσοι μετακινούνται μεταξύ διαφορετικών νησιωτικών Περιφερειακών Ενοτήτων για λόγους εργασίας σε καθημερινή βάση. Αυτοί θα μετακινούνται με διενέργεια εβδομαδιαίου αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test), όπως ήδη ισχύει.

β) όσοι μετακινούνται μεταξύ νήσων που βρίσκονται σε πολύ κοντινές αποστάσεις ή σε πορθμεία που συνδέουν την ηπειρωτική χώρα με νήσους κοντινής απόστασης. Θα μετακινούνται με διενέργεια εβδομαδιαίου αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) αν πρόκειται για εργαζόμενους, όπως ήδη ισχύει, και με διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) πριν από τη μετακίνηση για τους υπολοίπους.

Όσον αφορά τις χερσαίες μετακινήσεις, ο κ. Χαρδαλιάς είπε ότι αξιολογούνται από την κυβέρνηση τα επιδημιολογικά δεδομένα στην ηπειρωτική χώρα και η κατάσταση θα επανεκτιμηθεί τις επόμενες εβδομάδες.