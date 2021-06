Συσκευή στα δόντια για απώλεια βάρους: Οι μαγνήτες που… κρατάνε το στόμα κλειστό!

Μία ειδική συσκευή απώλεια βάρους, που εμποδίζει το άνοιγμα του στόματος για περισσότερο από 2 χιλιοστά, έχει προκαλέσει αντιδράσεις. Η συσκευή χρησιμοποιεί μαγνήτες για να εμποδίσει τους ανθρώπους να ανοίξουν το στόμα τους αρκετά ώστε να καταναλώνουν στερεά τρόφιμα . Η συσκευή, που αναπτύχθηκε από το Πανεπιστήμιο του Otago στη Νέα Ζηλανδία και επιστήμονες από το Leeds στο Ηνωμένο Βασίλειο για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας, μπορεί να τοποθετηθεί από οδοντίατρους και χρησιμοποιεί μαγνητικά εξαρτήματα που επί της ουσίας “ασφαλίζουν” το στόμα. Ωστόσο, η συγκεκριμένη συσκευή έχει επικριθεί στο διαδίκτυο, με πολλούς χρήστες να κάνουν λόγο για μεσαιωνική συσκευή βασανιστηρίων.

Το Πανεπιστήμιο του Otago έγραψε στο Twitter ότι αυτό το μικρό μηχάνημα αποτελεί πρωτοποριακή συσκευή στον τομέα της απώλειας βάρους «προκειμένου να βοηθήσει στην καταπολέμηση της παγκόσμιας επιδημίας παχυσαρκίας: μια ενδοστοματική συσκευή που περιορίζει ένα άτομο σε μία διατροφή με υγρά». Η συσκευή ονομάζεται DentalSlim Diet Control και επιτρέπει στους χρήστες της να ανοίγουν το στόμα τους σε πλάτος μόνο 2 χιλιοστών. Αρχικά, δοκιμάστηκε σε επτά υγιείς παχύσαρκες γυναίκες από το Dunedin της Νέας Ζηλανδίας για δύο εβδομάδες, στις οποίες δόθηκε δίαιτα με υγρά χαμηλή σε θερμίδες.

Sorry. I know we all wanted a teeth free timeline today but as someone who could be the edge case for this device, having been on a liquid diet before having bariatric surgery, I had some thoughts https://t.co/NLAlkAZCbS

— Anna Rawhiti-Connell (@AnnaGConnell) June 28, 2021