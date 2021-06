AstraZeneca θρομβώσεις: Πέθανε 47χρονη μητέρα στη Βρετανία

Μια μητέρα τριών παιδιών βρήκε τραγικό θάνατο μετά τον εμβολιασμό της με το σκεύασμα της AstraZeneca. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη «Daily Mail», η 47χρονη εμφάνισε θρόμβους στον εγκέφαλο οι οποίοι στη συνέχεια προκάλεσαν εγκεφαλικό. Στο μεταξύ, ο συντετριμμένος σύντροφός της Μαρκ Τόμλιν μίλησε για τη σοκαριστική απώλεια και την επίπτωση που είχε στην οικογένειά της, αλλά και στον 5χρονο γιο του ζευγαριού Όρσον.

Όπως ανέφερε, η γυναίκα του δεν είχε βεβαρυμμένο ιατρικό ιστορικό και εμφάνισε αρχικά ήπιες και συνηθισμένες παρενέργειες τις ημέρες μετά τον εμβολιασμό της, στις 19 Μαρτίου. Στη συνέχεια ωστόσο, η κατάστασή της χειροτέρεψε και χρειάστηκε να μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τη σώσουν, πέθανε 22 ημέρες μετά το εμβόλιο.

«Δεν είμαστε ενάντια στον εμβολιασμό και η Λούσι σίγουρα δεν ήταν επίσης. Ήταν τόσο χαρούμενη που θα το έκανε» αναφέρει ο σύζυγος και προσθέτει «ήξερε ότι μπορεί να υπάρξουν κάποιες παρενέργειες, αλλά δεν ανησυχούσε. Πιστεύαμε ότι απλώς θα υποχωρήσουν, όπως στους περισσότερους ανθρώπους».

Mother-of-three, 47, dies after AstraZeneca Covid jab caused blood clots on her brain which led to a stroke https://t.co/dgO4H2p5ac

— Daily Mail Online (@MailOnline) June 28, 2021