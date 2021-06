AstraZeneca – Σάρα Γκίλμπερτ: Η επιστήμονας γνωρίζει την αποθέωση στο Γουίμπλεντον

Ένα ιδιαιτέρως συγκινητικό στιγμιότυπο κατέγραψε ο φακός της κάμερας σε έναν από τους αγώνες του Γουίμπλεντον, εκεί όπου το κοινό αποθέωσε τη Σάρα Γκίλπμερτ, την επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας που ανέπτυξε το εμβόλιο της Οξφόρδης – AstraZeneca για τον κορονοϊό. Συγκεκριμένα, η διάσημη πλέον επιστήμονας βρέθηκε στις κερκίδες του κεντρικού court του All England Club, για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση του Νόβακ Τζόκοβιτς με τον Τζακ Ντρέιπερ.

Ο εκφωνητής του γηπέδου ανακοίνωσε πως στις κερκίδες βρίσκεται και η Σάρα Γκίλπμερτ. “Σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε την επιστήμονα πίσω από το εμβόλιο της Οξφόρδης – AstraZeneca για τον κορονοϊό”, ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι θεατές αμέσως άρχισαν να χειροκροτούν ασταμάτητα ενώ λίγο αργότερα σηκώθηκαν όλοι στο πόδι αναγνωρίζοντας έτσι το έργο που έχει προσφέρει στην ανθρωπότητα η επιστήμονας.

Σε πρόσφατο αφιέρωμά της, η βρετανική «Telegraph» χαρακτηρίζει την καθηγήτρια Γκίλμπερτ, 58 ετών, ως τη «γυναίκα που βρίσκεται στην πρωτοπορία του αγώνα για τη δημιουργία ενός εμβολίου κατά του κορονοϊού και ηγείται μιας ομάδας που πλέον έλαβε επιπλέον χρηματοδότηση 20.000.000 στερλινών από την κυβέρνηση».

Μιλώντας τον Απρίλιο στο The Andrew Marr Show, η Σάρα Γκίλμπερτ μαγνήτισε το κοινό και τον παρουσιαστή, ο οποίος δήλωσε ότι «παρέδωσε μαθήματα για το πώς οι επιστήμονες πρέπει να μιλούν στα μίντια και στο κοινό για περίπλοκα θέματα, με σαφήνεια και αυτοπεποίθηση». Η Γκίλμπερτ μίλησε εκτενώς στην εκπομπή για το εμβόλιο και είπε ότι κανείς δεν μπορεί να είναι απόλυτα σίγουρος ότι θα λειτουργήσει. «Γι’ αυτό κάνουμε δοκιμές. Οι προοπτικές είναι πολύ καλές, όμως είναι ξεκάθαρο ότι δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι», σχολίασε.

Standing ovation at Wimbledon’s Centre Court for Dame Sarah Gilbert who designed the Oxford COVID vaccine.

Very moving. pic.twitter.com/q4NosT19eN

— Joe Pike (@joepike) June 28, 2021