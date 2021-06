Βρετανός υπουργός Υγείας: Παραιτήθηκε μετά το “ροζ σκάνδαλο”

Την παραίτησή του από τη θέση του υπουργού Υγείας της Βρετανίας υπέβαλλε ο Ματ Χάνκοκ μετά το ροζ σκάνδαλο. Ο υπουργός Υγείας, μετά το σκάνδαλο με τις φωτογραφίες που τον δείχνουν σε τρυφερά στιγμιότυπα με τη βοηθό του, έγραψε μία επιστολή στον Μπόρις Τζόνσον όπου ανέφερε ότι η κυβέρνηση «οφείλει στους ανθρώπους που έχουν θυσιάσει τόσα πολλά σε αυτή την πανδημία να είμαστε ειλικρινείς όταν τους έχουμε απογοητεύσει».

Ο Χάνκοκ πρόσθεσε: «Το τελευταίο πράγμα που θα ήθελα είναι η ιδιωτική μου ζωή να αποσπάσει την προσοχή από το μονόπλευρο επίκεντρο που μας οδηγεί έξω από αυτή την κρίση. Θέλω να επαναλάβω τη συγνώμη μου για το γεγονός ότι παραβίασα τους κανόνες κοινωνικής απόστασης και να ζητήσω συγνώμη από την οικογένειά μου και τα αγαπημένα μου πρόσωπα που τους έφερα σε αυτή τη θέση. Πρέπει επίσης, να είμαι με τα παιδιά μου αυτή τη στιγμή».

