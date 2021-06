Σπανούλης τέλος: “Κλείνει” μια σπουδαία καριέρα γεμάτη επιτυχίες

Ο μαγικός Βασίλης Σπανούλης ανακοίνωσε την αποχώρησή του από τα παρκέ βάζοντας τέλος σε μια σπουδαία καριέρα γεμάτη επιτυχίες. Ο «Kill Bill» φεύγει από τα παρκέ έχοντας μόνο φίλους και το σεβασμό όλων, με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, να στέλνει το δικό του μήνυμα, τονίζοντας πως σαν φίλος του μπάσκετ υποκλίνεται σε ένα σπουδαίο πρωταθλητή.

Ως φίλος του μπάσκετ υποκλίνομαι σε έναν σπουδαίο πρωταθλητή. Συγχαρητήρια Βασίλη Σπανούλη για τη θρυλική σου καριέρα. — Kyriakos Mitsotakis (@kmitsotakis) June 26, 2021

Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και το ποστάρισμα του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος τόνισε ότι σαν φίλος του Παναθηναϊκού έβλεπε με… κομμένη την ανάσα τον πρώην, πλέον, αρχηγό του Ολυμπιακού να σουτάρει!

Σε ευχαριστούμε για τις σπουδαίες στιγμές που μας χάρισες. Για ό,τι έκανες με τα χρώματα της εθνικής μας ομάδας. Αλλά ακόμα και για εκείνες τις στιγμές που εμείς οι Παναθηναϊκοί σε βλέπαμε να σουτάρεις στην μπασκέτα με κομμένη την ανάσα. pic.twitter.com/Q8gTa5pnjm — Αλέξης Τσίπρας – Alexis Tsipras (@atsipras) June 26, 2021

«Τιτίβισμα» στο Twitter έκανε και η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ, Φώφη Γεννηματά, η οποία ανέφερε «σε ευχαριστούμε για όσα σπουδαία προσέφερες στο ελληνικό μπάσκετ».

Βασίλη Σπανούλη (@V_Spanoulis) σε ευχαριστούμε για όσα σπουδαία πρόσφερες στο ελληνικό μπάσκετ 🏀🇬🇷 #Σπανουλης pic.twitter.com/FUewbfYzIs — Fofi Gennimata (@FofiGennimata) June 26, 2021

Οι ομάδες της EuroLeague δεν θα μπορούσαν να μην πουν ευχαριστώ στον αρχηγό του Ολυμπιακού για όλα όσα έχει προσφέρει στο ευρωπαϊκό μπάσκετ κατά τη διάρκεια της σπουδαίας του καριέρας.

Βασίλη Σπανούλη συγχαρητήρια για τη σπουδαία καριέρα σου! Καλή τύχη σε ο,τι κι αν κάνεις στη συνέχεια της σταδιοδρομίας και της ζωής σου! pic.twitter.com/8pgBvyBbSY — Panathinaikos BC (@paobcgr) June 26, 2021

Το δικό του αντίο στον Βασίλη Σπανούλη είπε ο Λούκα Ντόντσιτς, ο Σλοβένος σούπερ σταρ των Ντάλας Μάβερικς που έχει δηλώσει πολλάκις ότι ο Kill Bill ήταν το ίνδαλμά του. Με ένα λιτό μήνυμα, ο Λούκα Ντόντσιτς ευχαρίστησε το απόγευμα του Σαββάτου (26/6) τον άνθρωπο που αποτέλεσε την πηγή της έμπνευσής του. Τον Βασίλη Σπανούλη που αποσύρθηκε από τα παρκέ! “Σε ευχαριστώ για όλα ίνδαλμά μου” έγραψε ο Σλοβένος σούπερ σταρ των Ντάλας Μάβερικς, που έχει μιλήσει πολλάκις με αποθεωτικά λόγια για τον Kill Bill.

🏀👏 Congratulations Vassilis Spanoulis on a legendary career! It has been a pleasure to be able to enjoy you as a rival at the Palau Blaugrana. Best of luck for the future! pic.twitter.com/afZgzcdO4D — 🏆 Barça Basket 🏆 (@FCBbasket) June 26, 2021

Fare well, legend 🙌 — FC Bayern Basketball (@FCBBTogether) June 26, 2021

Ο Ηγέτης. Ο Νικητής.

Το παράδειγμα.

Ο Αντίπαλος.

Η Έμπνευση. Ο ΘΡΥΛΟΣ.

Καλή τύχη σε οτι κάνεις στο μέλλον Βασίλη Σπανούλη!!!!@olympiacosbc — Maccabi Tel Aviv BC (@MaccabitlvBC) June 26, 2021

🙌🏽 Congratulations Vassilis Spanoulis on a legendary career! 💎 It has been an honour to enjoy you as an opponent 💪🏽🏀 Best of luck in your future! pic.twitter.com/TIefv3lff6 — TD Systems Baskonia (@Baskonia) June 26, 2021

Vassilis Spanoulis se retira Thanks for all what you gave to our favourite game. All the best, Kill Bill. Big Respect from Valencia Basket 🧡#EActíVate pic.twitter.com/k5sYawmuHX — Valencia Basket Club (@valenciabasket) June 26, 2021

🏆 3 x EuroLeague Champion

🏆 1 x EuroLeague MVP

🏆 3 x Final Four MVP

🏆 2010-20 EuroLeague All-Decade Team

🏆 All-Time EuroLeague Top-Scorer

🏆 All-Time EuroLeague Assists Leader

And much much more. Great respect for a legendary opponent from Milan #insieme pic.twitter.com/ZyUV0WQA2u — Olimpia Milano (@OlimpiaMI1936) June 26, 2021

Congrats on a great career and best of luck in your future, Vassilis Spanoulis! #Legend pic.twitter.com/WwKQxCIANN — Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) June 26, 2021

Plenty of great battles against Kill Bill! Wishing a happy retirement to @EuroLeague legend Vassilis Spanoulis! 👏 pic.twitter.com/3g6bCsmEXg — BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) June 26, 2021

Με ένα post στο Twitter ο σύλλογος των παικτών της EuroLeague (ELPA) αποχαιρέτησε τον Βασίλη Σπανούλη από τα γήπεδα.

Ο Βασίλης Σπανούλης αποφάσισε να ολοκληρώσει την μπασκετική του καριέρα, όπως ανακοίνωσε και ο ίδιος στο instagram, με τον σύλλογο των παικτών της EuroLeague (ELPA) να τον ευχαριστεί για όλα όσα πρόσφερε στο άθλημα μέσα από την γεμάτη και επιτυχημένη του καριέρα.

“Μα τι καριέρα! Ήσουν έμπνευση για πολλούς νέους παίκτες και θα παραμείνεις ένας θρύλος του αθλήματος. Θα λείψεις από το μπάσκετ. Καλή τύχη στα επόμενα βήματα της ζωής του, Βασίλη Σπανούλη”, έγραψε χαρακτηριστικά ο σύλλογος παικτών της EuroLeague.

What a career! You inspired many young players and will remain a true legend of our game. The game will miss you. Best of luck in the next steps of your life Vassilis Spanoulis 🙏 pic.twitter.com/7brd98LLac — EuroLeague Players Association (@the_ELPA) June 26, 2021

Ο team manager του Ολυμπιακού, Χρήστος Μπαφές θέλησε να αποχαιρετήσει τον παίκτη Σπανούλη με τον δικό του τρόπο και με ένα post στο Twitter είπε “ευχαριστώ” για τα όσα πρόσφερε ο Σπανούλης στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.

“Ο κορυφαίος Έλληνας μπασκετμπολίστας, ο μεγαλύτερος αθλητής του Ολυμπιακού, ο Θρύλος των Θρύλων αποφάσισε να ρίξει τη δίκη του αυλαία. Αρχηγέ μας σε ευχαριστούμε για όλα. Τυχεροί που ζήσαμε την εποχή σου”, έγραψε χαρακτηριστικά ο Χρήστος Μπαφές.

Ο κορυφαίος Έλληνας μπασκετμπολίστας, ο μεγαλύτερος αθλητής του Ολυμπιακού, ο Θρύλος των Θρύλων αποφάσισε να ρίξει τη δίκη του αυλαία. Αρχηγέ μας σε ευχαριστούμε για όλα. Τυχεροί που ζήσαμε την εποχή σου. pic.twitter.com/VsL8vwZZTH — CHRISTOS BAFES (@CBafes) June 26, 2021

Και ο General Manager της Αρμάνι Μιλάνο Χρήστος Σταυρόπουλος, που συνεργάστηκε για πολλά χρόνια με τον Βασίλη Σπανούλη στον Ολυμπιακό δεν θα μπορούσε να μην αποχαιρετήσει και ο ίδιος τον μεγάλο παίκτη και MVP, Σπανούλη.

“Βασίλη θα είσαι για πάντα ο MVP μας! Σε ευχαριστούμε για όλα! Billy you will always be our MVP! Thank you!”, έγραψε χαρακτηριστικά.

Βασίλη θα είσαι για πάντα ο MVP μας! Σε ευχαριστούμε για όλα!

Billy you will always be our MVP! Thank you! ❤️💪🏼 pic.twitter.com/IOH5tHelBK — Christos Stavropoulos (@Christav_) June 26, 2021

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός έκανε retweet τα συγχαρητήρια και την ευχή της ΚΑΕ Παναθηναϊκός στον Βασίλη Σπανούλη.

Το αντίο του Βασίλη Σπανούλη ένωσε, έστω και για λίγο, Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Συγκεκριμένα η ερυθρόλευκη ΚΑΕ έκανε retweet τα συγχαρητήρια και την ευχή των πράσινων στον εμβληματικό αρχηγό. Κάτι που έως τώρα δεν είχαμε συνηθίσει να γίνεται στην Ελλάδα παρά μόνο είχαμε δει να συμβαίνει στους κορυφαίους ευρωπαϊκούς συλλόγους.

Σπανούλης: Οι δέκα καλύτερες στιγμές του στη Euroleague

Χιλιάδες πόντοι, εκατοντάδες ασίστ, αμέτρητες όμορφες φάσεις που έφτιαξε και εκτέλεσε ο ίδιος ο Βασίλης Σπανούλης στην καριέρα του στη Euroleague. Οι άνθρωποι της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης ετοίμασαν ένα βίντεο με τις δέκα καλύτερες στιγμές του στα Ευρωπαϊκά γήπεδα και της παρουσιάζουν μέσα από ένα βίντεο. Με κορυφαία όλων όταν ο “Kill Bill” έγινε ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών στη Euroleague στο ματς με τη Φενέρμπαχτσε.

The TOP 10 PLAYS from a memorable Vassilis Spanoulis career! pic.twitter.com/idtONAEaEV — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) June 26, 2021

Ζέρβας: «Ο Σπανούλης ήθελε να τελειώσει την καριέρα του ως πρωταγωνιστής»

Το παρασκήνιο πίσω από την απόφαση του Βασίλη Σπανούλη να βάλει τέλος στην καριέρα του ανέλυσε ο Νίκος Ζέρβας, μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Ράλλη και του Άρη Ασβεστά στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6. «To ραντεβού ήταν κρυφό, έγινε σήμερα το πρωί. Ο Σπανούλης έχει πάρει την απόφασή του αλλά ήθελε να ακούσει και τους προέδρους τι σκέφτονται για την επόμενη σεζόν. Μην κρυβόμαστε, εδώ και δύο μήνες υπόβοσκε αυτή η απορία αν θα συνεχίσει και τι ρόλο θα έχει», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Δεδομένα ήθελε να τελειώσει ανταγωνιστικά, να ξέρει ότι έχει ρόλο και όχι ως έκτος γκαρντ. Θα ήθελε να υπάρχει κόσμος στις εξέδρες, όμως πάνω από όλα ήθελε να είναι πρωταγωνιστής. Έβλεπε ότι δεν γινόταν. Σε συνδυασμό με τον τελευταίο τραυματισμό, σκέφτηκε ίσως ότι μια δύσκολη χρονιά θα ήταν δύσκολο να ανταπεξέλθει. Το κλίμα με τους προέδρους ήταν πολύ καλό. Υπήρχε παγωμάρα όταν το ανακοίνωσε. Δύσκολα δεν θα συνεχίσει στον Ολυμπιακό».

Πιτίνο: «Σπανούλη, μείνε στο μπάσκετ»!

Από την πλευρά του ο Ρικ Πιτίνο, ο προπονητής που έπεισε τον Σπανούλη να επιστρέψει στην Εθνική ομάδα έπειτα από 6 χρόνια -δίχως εν τέλει να αγωνιστεί σε επίσημο αγώνα λόγω του τραυματισμού του, μίλησε στο Gazzetta.gr για τον Kill Bill και το πάθος του για το παιχνίδι, προτρέποντάς τον να μείνει στο μπάσκετ!

«Είμαι πιθανότατα ο τελευταίος προπονητής του, μολονότι ο Βασίλης Σπανούλης έκανε προπονήσεις για οκτώ μέρες… Ήταν σε τρομερή κατάσταση πνευματικά και σωματικά μέχρι τον τραυματισμό του στη γάμπα… Τον αγαπώ αυτόν τον τύπο! Είναι απόλυτος επαγγελματίας. Ακούει, δουλεύει, συνεχίζει μετά από το τέλος της προπόνησης για να γίνει καλύτερος… Το πάθος του για το παιχνίδι είναι ασύλληπτο! Πέρασα μαζί του δυο ώρες σε εκείνο το γεύμα και εύχομαι να ήταν 10… Καλή τύχη σε έναν θρύλο! Το πάθος σου για να δουλεύεις και να κερδίζεις ώστε να γίνεις ένας από τους μεγαλύτερους όλων των εποχών ήταν πηγή έμπνευσης. Συνέχισε να κοιτάς ψηλά και μείνε στο παιχνίδι, οι νεαροί παίκτες χρειάζονται τις συμβουλές σου»!