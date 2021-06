Ροζ σκάνδαλο Βρετανία: Ποια είναι η γυναίκα που φιλούσε ο υπουργός Υγείας

Ερωτικό σκάνδαλο έχει ξεσπάσει στη Βρετανία με «πρωταγωνιστή» τον υπουργό Υγείας Ματ Χάνκοκ, μετά τη φωτογραφία που κυκλοφόρησε με τον ίδιο να απαθανατίζεται σε μια στιγμή πάθους με την σύμβουλό του. Η γυναίκα που ο Ματ Χάνκοκ φέρεται να έχει παράνομη ερωτική σχέση ονομάζεται Τζίνα Κολαντάντζελο, η οποία ήταν συμφοιτήτρια με τον Χάνκοκ αλλά και τη μετέπειτα σύζυγό του, Μάρθα. Μάλιστα όπως αποκαλύπτει η Daily Mail η γυναίκα με την οποία ο υπουργός Υγείας διατηρούσε κρυφή σχέση γνώριζε τη σύζυγό του μέσω του… ίδιου.

Συγκεκριμένα η Τζίνα Κολαντάντζελο, 43 ετών, γνωρίζει τον Χανκοκ από την Οξφόρδη, όπου και οι δύο εργάστηκαν σε φοιτητικό ραδιοφωνικό σταθμό και σπούδασαν πολιτική, φιλοσοφία και οικονομικά (PPE). Εκεί ο Χανκοκ γνώρισε και τη γυναίκα του Μάρθα Χόιερ. Με την γυναίκα του Μάρθα ο γνωστός πολιτικός έχει αποκτήσει δύο γιους και μια κόρη. Η Κολαντάντζελο παραμένει μέχρι και σήμερα διαδικτυακή φίλη στο Facebook με την 44χρονη σύζυγό του κ. Χάνκοκ. Ωστόσο, δεν είναι γνωστό πώς ακριβώς η Κολαντάντζελο και η κυρία Χανκοκ γνώριζαν η μία την άλλη ήδη από την Οξφόρδη.

Σύμφωνα με τα βρετανικά ΜΜΕ πάντως η Κολαντάντζελο ζει με τον σύζυγό της Όλιβερ Τρες στο Λονδίνο, ο οποίος είναι πολυεκατομμυριούχος και δραστηριοποιείται στον χώρο της μόδας, καθώς είναι ιδρυτής του Oliver Bonas. Μαζί έχουν αποκτήσει τα τρία παιδιά τους και ζουν στο Wandsworth.

