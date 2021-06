Μαϊάμι κτίριο – κατάρρευση: Φόβο για τραγικό απολογισμό θυμάτων

Οι αμερικανικές αρχές δεν είχαν καμιά πληροφορία χθες Πέμπτη για την τύχη 99 ανθρώπων, το τμήμα της πολυκατοικίας όπου διέμεναν οι οποίοι κατέρρευσε κοντά στο Μαϊάμι, εγείροντας φόβους πως ο απολογισμός των θυμάτων θα είναι πολύ βαρύς. Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο ABC News και την εφημερίδα Miami Herald, τρεις άνθρωποι έχει επιβεβαιωθεί πως έχασαν τη ζωή τους, 12 τραυματίστηκαν – οι δύο βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση – και 99 αγνοούνται. Είναι άγνωστο πόσοι ακριβώς από τους ενοίκους των διαμερισμάτων στο τμήμα της πολυκατοικίας που κατέρρευσε βρίσκονταν μέσα στα σπίτια τους όταν έγινε η καταστροφή, στη 01:30. Αξιωματούχοι στον δήμο Σέρφσαϊντ δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσουν τον ακριβή αριθμό των αγνοουμένων στο κτιριακό συγκρότημα Champlain Towers.

Rescue efforts continued in Surfside, Florida after part of a 12-story oceanside condo collapsed. https://t.co/C7O37cAtHx pic.twitter.com/jxAa3VGlSQ — USA TODAY (@USATODAY) June 25, 2021

Σύμφωνα με το πυροσβεστικό σώμα της κομητείας Μαϊάμι-Ντέιντ, έχουν διασωθεί ως εδώ 35 άνθρωποι. Η διάσωση ενός μικρού αγοριού καταγράφηκε σε βίντεο. Αυτό που έγινε στην πολυκατοικία «είναι αδιανόητο», είπε η Ντανιέλα Λιβάιν Κάβα, επικεφαλής των αρχών της κομητείας, μιλώντας για «φρικτό εφιάλτη». Το κτίριο, πολύ κοντά στη θάλασσα, είχε οικοδομηθεί το 1981 και είχε 136 διαμερίσματα. Στο τμήμα του που κατέρρευσε – από ακόμη αδιευκρίνιστα αίτια – βρίσκονταν τα 55 από αυτά τα διαμερίσματα. Σύμφωνα με την κυρία Λιβάιν Κάβα, «102 άνθρωποι εντοπίστηκαν (…) και είναι ασφαλείς», αλλά «δεν έχουμε ακόμη κανένα νέο για τουλάχιστον 99» ανθρώπους.

#MDFR began search & rescue efforts. Firefighters rescued 35 occupants from inside the building. Out of the 35, 10 occupants were treated for injuries and two were transported to local-area hospitals. #SurfsideBuildingCollapse pic.twitter.com/Q0M8DXbChz — Miami-Dade Fire Rescue (@MiamiDadeFire) June 24, 2021

Πυροσβέστες και μονάδες με ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά βρίσκονται πάντα στον τόπο της καταστροφής

Η επικεφαλής της κομητείας τόνισε πως θα παραχωρήσει την επόμενη συνέντευξη Τύπου στις 08:00 το πρωί (τοπική ώρα· στις 15:00 ώρα Ελλάδας). Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δήλωσε ότι οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες έρευνας και διάσωσης είναι έτοιμες να συνδράμουν αν τους ζητηθεί στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης ή στη διακομιδή διασωθέντων σε νοσοκομεία.

@AgendaFreeTV I am a resident of one of the condos on the side of the collapse. This is a video from my camera footage inside from the start of the collapse until the lose of connection (I was away from the building today). Towards the end, you hear the structure failing pic.twitter.com/UzBJQogUxp — rosie✨ (@_rosiesantana) June 24, 2021

Σύμφωνα με τον γερουσιαστή της Φλόριντας Μάρκο Ρούμπιο «περίπου το ένα τρίτο των αγνοουμένων» είναι «αλλοδαποί» και «είμαστε σε επαφή με τα προξενεία διαφόρων χωρών της Λατινικής Αμερικής για να βοηθήσουμε τα μέλη των οικογενειών των θυμάτων που θα χρειαστεί να έρθουν στις ΗΠΑ να εξασφαλίσουν βίζες».Ανάμεσα στους αγνοούμενους είναι εννιά υπήκοοι Αργεντινής, τρεις υπήκοοι Ουρουγουάης και τρεις υπήκοοι Παραγουάης. Συγγενικά πρόσωπα της πρώτης κυρίας της Παραγουάης, της Σιλβάνας Λόπες Μορέιρα, είναι ανάμεσα στα πρόσωπα που ζούσαν στο τμήμα του κτιρίου που κατέρρευσε, επιβεβαίωσε ο παραγουανός ΥΠΕΞ, ο Εουκλίδες Ασεβέδο. Πρόκειται για την αδελφή της, τον σύζυγο της αδελφής της και τα τρία τους παιδιά, διευκρίνισε.

“IT JUST DOESN’T HAPPEN. You don’t see buildings falling down in America” #Surfside #Miami Mayor Charles Burkett answers questions about the partial collapse of a 12-story oceanfront condo overnight & what we know so far. @10TampaBay #Surfsidecollapse https://t.co/VnS8B1xAkX pic.twitter.com/hi7q2OHIGH — Sarah Rosario (@SarahWTSP) June 24, 2021