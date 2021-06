Μαϊάμι κτίριο: Το βίντεο με τη διάσωση παιδιού από τα συντρίμμια

Την στιγμή της διάσωσης ενός αγοριού από τα συντρίμμια της πολυκατοικίας που κατέρρευσε μερικώς στο Μαϊάμι, κατέγραψαν οι κάμερες των τηλεοπτικών συνεργείων. Η 12ώροφη πολυκατοικία κατέρρευσε, υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες τα ξημερώματα (ώρα Αμερικής) με τα πυροσβεστική και τα σωστικά συνεργεία να δίνουν μάχη για να βγάλουν από τα συντρίμμια τυχόν ζωντανούς. Μέρος της πολυκατοικίας κατέρρευσε ξαφνικά υπό άγνωστες συνθήκες Είναι άγνωστος ο αριθμός των ατόμων που μπορεί να βρίσκονταν στο συγκρότημα κατοικιών την συγκεκριμένη ώρα. Σύμφωνα με το Miami Real Estate, πρόκειται για μία 12ώροφη πολυκατοικία με 136 διαμερίσματα, η οποία χτίστηκε το 1981.

Τα τηλεοπτικά συνεργεία που βρίσκονται στο σημείο καταγράφουν λεπτό προς λεπτό τις προσπάθειες διάσωσης τυχόν επιζώντων. Όπως μεταδίδει η δημοσιογράφος του CBS, Φράνσις Γουάνγκ, μία γυναίκα έχει ανασυρθεί νεκρή από τα συντρίμμια ενώ άλλα 9 άτομα έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο, χωρίς να είναι ακόμη γνωστό η σοβαρότητα των τραυμάτων τους. Σε πλάνα που μετέδωσε το NBC, φαίνεται η επιχείρηση διάσωσης ενός αγοριού από τους πυροσβέστες.

NEW: Video captured by NBC 6 shows the moment a minor is pulled alive from partially collapsed condo building in Surfside, Florida pic.twitter.com/jxFU5KxH8J

— BNO News (@BNONews) June 24, 2021