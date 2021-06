Μαϊάμι κατάρρευση κτιρίου: Εικονες σοκ, φόβοι για θύματα

Μια επιχείρηση διάσωσης βρίσκεται σε εξέλιξη μετά την μερική κατάρρευση μιας πολυκατοικίας στο Μαϊάμι Μπιτς, τις πρώτες πρωινές ώρες, ενώ υπάρχουν φόβοι για νεκρούς.

#MDFR is on scene of a partial building collapse near 88 Street & Collins Avenue. Over 80 MDFR units including #TRT are on scene with assistance from municipal fire departments. Updates will be provided on Twitter as they become available. — Miami-Dade Fire Rescue (@MiamiDadeFire) June 24, 2021

Το κτίριο, που πιστεύεται ότι είναι μια πολυκατοικία 11 ορόφων, που ονομάζεται Champlain Towers South κοντά στην 88η οδό και την Κόλις Άβενιου, στο Μαϊάμι Μπιτς της Φλόριντα, κατέρρευσε εν μέρει, επιβεβαίωσε η πυροσβεστική.

MBPD and @MiamiBeachFire are assisting the Town of Surfside at a partial building collapse located at 8777 Collins Avenue in Surfside, Florida. Multiple police and fire agencies from across Miami-Dade are assisting. Please follow @MiamiDadeFire for updated information. pic.twitter.com/8tORIfZfjY — Miami Beach Police (@MiamiBeachPD) June 24, 2021

More footage and a different angle from another guest of the hotel. pic.twitter.com/kkdsjO2s9l — Jamal Akakpo 🇬🇭 (@AkakpoJamal) June 24, 2021

Οι σοκαριστικές εικόνες και βίντεο δείχνουν τεράστιους σωρούς από συντρίμμια. Η πυροσβεστική επιβεβαίωσε ότι πάνω από 80 μονάδες, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών ομάδων διάσωσης, βρίσκονται στη σκηνή. «Βρισκόμαστε σε σκηνή μερικής κατάρρευσης κτιρίου» αναφέρει η δήλωση.

Προς το παρόν παραμένουν άγνωστοι οι λόγοι της κατάρρευσης.

Οι Αρχές δεν έχουν ακόμη δώσει κάποιες πληροφορίες σχετικά με πιθανά θύματα καθώς είναι σε εξέλιξη οι διαδικασία εντοπισμού τυχόν επιζώντων.

Ο δημοσιογράφος Τζόελ Φράνκο ισχυρίστηκε πως το τμήμα διάσωσης κατάφερε να σώσει μερικούς ανθρώπους από το μερικώς κατεστραμμένα συγκρότημα. Όπως τουίταρε: «Το MDFR [Miami-Dade Fire Rescue Department σώζει ανθρώπους από το μπαλκόνι».