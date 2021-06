Γκάφα Μπάιντεν: Μπέρδεψε τον Πούτιν με τον… Τραμπ

Σε λεκτικό ατόπημα υπέπεσε ο Τζο Μπάιντεν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου μετά τη συνάντηση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, θέλοντας να μιλήσει για τον Ρώσο ομόλογό του, αντί να πει το επίθετό του, πήγε να τον αποκαλέσει Τραμπ. Δεν πρόλαβε, όμως, να ολοκληρώσει και στο βίντεο ακούγεται να λέει «Τρα…».

NOW – Biden almost refers to President Putin as President Trump. pic.twitter.com/BPQM2kghkQ

— Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) June 16, 2021