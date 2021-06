Διαδηλωτής Γενεύη: Παρίστανε τον Πούτιν – Ζητά την απελευθέρωση Ναβάλνι

Λίγο πριν την προγραμματισμένη άφιξη του Βλαντίμιρ Πούτιν στη Γενεύη εν όψει της συνάντησής του με τον Αμερικανό ομόλογό του Τζο Μπάιντεν, ένας διαδηλωτής, παριστάνοντας τον Ρώσο πρόεδρο, εθεάθη στην ελβετική πόλη να διαμαρτύρεται ζητώντας την απελευθέρωση του επικριτή του Κρεμλίνου Αλεξέι Ναβάλνι. Φορώντας στρατιωτικό παντελόνι και γυμνός από τη μέση και πάνω -έτσι, δηλαδή, όπως έχει εμφανιστεί σε φωτογραφίες από τις διακοπές του ο αληθινός πρόεδρος- ο διαδηλωτής Αλεξάντερ Λιουμπούσκιν φορώντας μια μάσκα με την μορφή του Πούτιν καθόταν σε ένα παγκάκι μιας ηλιόλουστης πλατείας της Γενεύης προσποιούμενος ότι πίνει βότκα.

Ερωτηθείς αν αναμένει ένα καλό αποτέλεσμα από τη συνάντηση των δύο ηγετών που αναμένεται να λάβει χώρα αργότερα σήμερα σε μια γειτονική επιβλητική έπαυλη του 18ου αιώνα με θέα στη λίμνη της Γενεύης, εκείνος απάντησε: «Μα φυσικά. Αν όχι, θα διακόψω την ροή του φυσικού αερίου και του πετρελαίου». Πάνω στο παγκάκι δίπλα του βρισκόταν ένα ψεύτικο πιστόλι και ένα μπουκάλι που δήθεν περιείχε τον νευροτοξικό παράγοντα νόβιτσοκ, ο οποίος, σύμφωνα με γερμανούς γιατρούς, χρησιμοποιήθηκε τον περασμένο χρόνο για την δηλητηρίαση του Ναβάλνι στη Σιβηρία.

A day before Russian President Vladimir Putin was due to arrive in Geneva for a historic summit with U.S. President Joe Biden, a look-alike was spotted in the Swiss city at a protest calling for the release of Kremlin critic Alexei Navalny. pic.twitter.com/CT1M3FxM5a

— Mavka Slavka (@MavkaSlavka) June 15, 2021