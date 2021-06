Προκριματικά Μουντιάλ: Αυτογκόλ για Όσκαρ

Καθώς ο ποδοσφαιρικός… χρόνος είναι γεμάτος με τα μεγάλα ματς που διεξάγονται στις διοργανώσεις του Euro και του Copa America, οι προκριματικοί αγώνε για το Μουντιάλ που τρέχουν παράλληλα, μάλλον έχουν πέσει στην αφάνεια. Δεν παύουν, ωστόσο, να είναι και αυτοί παιχνίδια με θέαμα, μερικές φορές και… υπερθέαμα. Ο λόγος για τον εκτός έδρας αγώνα της Αϊτής κόντρα στον Καναδά, όπου ο αμυντικός της πρώτης Κέβιν ΛαΦρανς δεν έχει που να δώσει την μπάλα και την επιστρέφει πίσω στο τέρμα. Εκεί λοιπόν ο γκολκίπερ των φιλοξενούμενων δεν την βρίσκει καλά και περνάει κάτω από τα πόδια του σε πρώτο χρόνο. Ενώ λοιπόν σε δεύτερο έχει την δυνατότητα να απομακρύνει, υποπίπτει σε ακόμα μία «γκάφα» και τελικά η μπάλα καταλήγει στα δίχτυα της δικιάς του ομάδας.

