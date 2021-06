Η μεγαλύτερη οικογένεια στον κόσμο: Πέθανε ο διάσημος Ζιόνα Κάνα

Eνας άνδρας 76 ετών, που πιστεύεται ότι ήταν ο επικεφαλής της μεγαλύτερης οικογένειας στον κόσμο, πέθανε στην πολιτεία Μιζοράμ της Ινδίας. Ο Ζιόνα Κάνα, επικεφαλής μιας θρησκευτικής αίρεσης που ασκούσε την πολυγαμία, πέθανε την Κυριακή, αφήνοντας πίσω του 38 γυναίκες, 89 παιδιά και 36 εγγόνια. Τα νέα επιβεβαιώθηκαν από τον τοπικό πρόεδρο της, ο οποίος εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στο Twitter «με βαριά καρδιά».

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Κάνα υπέφερε από διαβήτη και υπέρταση. Οι γιατροί δήλωσαν στο πρακτορείο ειδήσεων PTI ότι η κατάσταση του επιδεινώθηκε στο σπίτι του, στο χωριό του, Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο την Κυριακή το απόγευμα, όπου κηρύχθηκε νεκρός κατά την άφιξη.

Είναι δύσκολο να επιβεβαιωθεί αν ήταν πράγματι ο επικεφαλής της μεγαλύτερης οικογένειας στον κόσμο, καθώς υπάρχουν κι άλλοι που διεκδικούν αυτόν τον τίτλο.Είναι επίσης δύσκολο να εκτιμηθεί το ακριβές μέγεθος της οικογένειάς του. Τουλάχιστον μία αναφορά ισχυρίζεται ότι είχε 39 συζύγους, 94 παιδιά, 33 εγγόνια και ένα δισέγγονο – κάτι που ανεβάζει συνολικά τα άτομα σε 181. Πολλοί εκτιμούν, πάντως, ότι του ανήκει το «παγκόσμιο ρεκόρ». Είτε ισχύει είτε όχι, ο Κάνα και η οικογένειά του αποτελούσε σημείο αναφοράς για την περιοχή, προσελκύοντας τουρίστες στο χωριό, που βρίσκεται στα βορειοανατολικά της Ινδίας.

Και η συναρπαστική ζωή τους είχε απασχολήσει αρκετές φορές τα ΜΜΕ. Η τεράστια οικογένεια ζει σε ένα τετραώροφο σπίτι που ονομάζεται «Chuuar Than Run» (ή Σπίτι Νέας Γενιάς) με 100 δωμάτια. Οι γυναίκες του μοιράζονται ένα κοιτώνα κοντά στην ιδιωτική κρεβατοκάμαρα του Κάνα, σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ. Το αρχοντικό είναι ένα σημαντικό τουριστικό αξιοθέατο στην πολιτεία, με ανθρώπους από όλο τον κόσμο να το επισκέπτονται κάθε χρόνο.

Σύμφωνα με το Reuters, ο Κάνα γεννήθηκε το 1945. Γνώρισε την μεγαλύτερη σε ηλικία σύζυγό του, η οποία είναι τρία χρόνια μεγαλύτερη από αυτόν, όταν ήταν 17 ετών. Η οικογένεια ανήκει στη χριστιανική αίρεση «Κάνα Πολ» – που έχει περίπου 2.000 οπαδούς. Ολοι ζουν γύρω από το σπίτι του Κάνα στο χωριό Μπακτουάνγκ Τλανγκουάμ, περίπου 55 χλμ, από την πρωτεύουσα του Μιζοράμ, Αϊζάουλ. Η αίρεση, που επιτρέπει την πολυγαμία για τους άνδρες, ιδρύθηκε από τον παππού του Κάνα το 1942.

