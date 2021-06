Μπάιντεν – Ερντογάν χειροφίλημα: Ένας.. ιδιαίτερος χαιρετισμός

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προχώρησε σε μία απίστευτη κίνηση στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, καθώς σχεδόν έκανε χειροφίλημα στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, ενώ προχώρησε και σε αναδίπλωση για τα ελληνοτουρκικά. Ο Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε πως η αναβίωση των διαύλων διαλόγου με την Ελλάδα βοηθά να επιλυθούν ορισμένα διμερή προβλήματα μεταξύ των δύο χωρών-μελών του ΝΑΤΟ. «Πιστεύουμε πως η αναβίωση των διαύλων διαλόγου με τη γειτονική μας Ελλάδα συμβάλλει στην επίλυση προβλημάτων και στην περιφερειακή σταθερότητα», δήλωσε ο Ερντογάν σε εκδήλωση που οργάνωσε το Γερμανικό Ταμείο Μάρσαλ (German Marshall Fund) στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες.

Biden walking over and giving Erdogan a fist bump at the NATO Summit. pic.twitter.com/TBaw8bg5AJ

— Yusuf Erim (@YusufErim34) June 14, 2021