Σίμον Κιάερ – Έρικσεν: Ο πραγματικός ήρωας της βραδιάς

Ο Κρίστιαν Έρικσεν σόκαρε τον πλανήτη το βράδυ του Σαββάτου, κατά τη διάρκεια του αγώνα της Δανίας με τη Φινλανδία για το Euro 2020. Ήταν 19:40 περίπου, όταν ο 29χρονος Δανός χαφ της Ίντερ έπεσε αναίσθητος στον αγωνιστικό χώρο, παγώνοντας συμπαίκτες, αντιπάλους, τον κόσμο στις εξέδρες κι όλο τον ποδοσφαιρικό κόσμο. Τα λεπτά που πέρασαν μέχρι ο Έρικσεν να ανακτήσει τις αισθήσεις φάνηκαν σαν αιώνας, με τον χρόνο να παγώνει και τον κόσμο να βρίσκεται σε σοκ. Κανείς δεν ήξερε πως να αντιδράσει στα πρώτα δευτερόλεπτα, κανείς εκτός από τον αρχηγό της Δανίας, τον Σίμον Κιάερ, ο οποίος ήταν ο ήρωας της βραδιάς, ο άνθρωπος που έπαιξε το σημαντικό ρόλο, ώστε να σωθεί ο συμπαίκτης του, Κρίστιαν Έρικσεν.

Ο Κιάερ ήταν ο πρώτος που έτρεξε κι έφτασε στο σημείο, όπου ο άτυχος Δανός χαφ είχε καταρρεύσει. Ήταν αυτός που δεν επέτρεψε να γυρίσει η γλώσσα του Έρικσεν και που τον γύρισε σε θέση ανάτασης, ενώ ήταν αυτός που έκανε τις πρώτες μαλάξεις μέχρι να έρθουν οι γιατροί και να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους. Κατάφερε, δηλαδή, να δώσει τα πρώτα πολύτιμα δευτερόλεπτα στους γιατρούς, σώζοντας ουσιαστικά τη ζωή του συμπαίκτη του. Ο Κιάερ δεν έμεινε μόνο εκεί κι απέδειξε γιατί είναι ο αρχηγός της Εθνικής Δανίας, πρωταγωνιστώντας σε μία από τις πιο ιστορικές φωτογραφίες του Euro. Κάλεσε τους συμπαίκτες του να δημιουργήσουν μία ασπίδα προστασίας μπροστά από τον Έρικσεν, προκειμένου να αφήσουν τους γιατρούς να κάνουν τη δουλειά τους, μακριά από τις κάμερες, τα φώτα και τα ΜΜΕ που προσπαθούσαν να απαθανατίσουν τις στιγμές.

Τέλος, ήταν αυτός που συγκράτησε τη γυναίκα του Έρικσεν, η οποία ούσα σε κατάσταση σοκ, κατέβηκε από τις κερκίδες και θέλει να πλησιάσει το σημείο, όπου είχε καταρρεύσει ο σύζυγος της.

Τον λένε Σίμον Κιάερ. Είναι διεθνής Δανός ποδοσφαιριστής και παίκτης της Μίλαν.

Δεν είναι σταρ, δεν έχει χρυσά παπούτσια και τεράστιες προσωπικές διακρίσεις, ούτε είναι από τους πλέον ακριβοπληρωμένους.

Σήμερα όμως πέρασε στην ιστορία του αθλήματος, ως ένας σύγχρονος σούπερ ήρωας. Πρώτα έσωσε τον συμπαίκτη του, Κρις Έρικσεν, που έπεσε αναίσθητος στο γήπεδο, δίνοντάς του τις πρώτες βοήθειες στα κρίσιμα πρώτα δευτερόλεπτα..

Μετά ζήτησε από τους συμπαίκτες του να σχηματίσουν μια “ασπίδα” προστασίας γύρω από τον πεσμένο στο χορτάρι συναθλητή του, για να τον προστατεύσουν από φλας, κάμερες και σοκαριστικά στιγμιότυπα.

Και καπάκι βρήκε χρόνο να πάει στην κερκίδα και να δώσει κουράγιο στην σύζυγο του άτυχου – τυχερού Έρικσεν, που σοκαρισμένη έβλεπε τον σύζυγο και πατέρα των δυο ανήλικων παιδιών της, να παλεύει με τον θάνατο. Όπως αποτυπώνεται στην παραπάνω φωτό.

Αγαπητέ γονιέ, από σήμερα, μη παρακαλάς τον Θεό να γίνει ο γιός σου ένας νέος Μέσι ή Ρονάλντο. Παρακάλα να γίνει ένας Άνθρωπος σαν τον Σίμον Κιάερ.

#respectkjaer #behuman #bebrave #uefaeuro2020

Τα social media έχουν πάρει… φωτιά για τον ηρωισμό και την ψυχραιμία που επέδειξε ο Σίμον Κιάερ. Μερικά από τα σχόλια στο Twitter που “αποθεώνουν” τον αρχηγό της Δανίας είναι τα εξής: “αρχηγός και ήρωας: Σίμον Κιάερ. Μα τι άνθρωπος… Τόσο περήφανοι για εκείνον”. “Πρέπει να ευχαριστήσουμε εκτός από τους γιατρούς και τον Σίμον Κιάερ. Αυτό είναι το νόημα της ομάδας” ή “ο αρχηγός είναι πραγματικός άνθρωπος”.

We’ve to say thanks again to the medical staff.

We talk a lot about football and ‘stupid’ things here… but they’re HEROES. Today as every single day.

Also, thanks to all Denmark players – and in particular to Simon Kjaer. This is the meaning of TEAM.

Stay strong, Chris ❤️🇩🇰

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 12, 2021