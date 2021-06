Έρικσεν Δανία – νέα: Σταθερή η κατάσταση της υγείας του λέει η ΟΥΕΦΑ

Σοκ στο παιχνίδι της Εθνικής ομάδας της Δανίας με την Φιλανδία στο EURO 2021-2021. Ο Κρίστιαν Έρικσεν έπεσε στο έδαφος στη διάρκεια του αγώνα και έχασε τις αισθήσεις του. Οι άνθρωποι του ιατρικού τιμ μπήκαν στο γήπεδο και του έκαναν τεχνητή αναπνοή για να τον κρατήσουν στη ζωή. Το ματς διακόπηκε στο 42ο λεπτό μετά από αιφνίδια πτώση του διεθνούς άσου της Δανίας και για τουλάχιστον 15 λεπτά του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες για να μην χάσει τη ζωή του, ενώ χρησιμοποιήθηκε και απινιδωτής. Οι παίκτες των δύο ομάδων ξέσπασαν σε κλάματα, όπως και στις εξέδρες υπήρξε παγωμάρα.

This is heartbreaking 💔💔 Denmark's @ChrisEriksen8 … allegedly a heart attack on the pitch? Terrible😭😭😭 pic.twitter.com/yWRaRYnBVH

While you watch PSL Denmark’s Christian Eriksen collapsed on the field against Finland. IT WAS A HEART ATTACK!! #Eriksen #christianeriksen pic.twitter.com/eLgxsratj0

Οι διεθνείς της Φινλανδίας μπήκαν στα αποδυτήρια, ενώ μετά από περίπου 15 λεπτά και με ανθρώπινη ασπίδα τους συμπαίκτες του στην Εθνική, ο Έρικσεν αποχώρησε από το γήπεδο με φορείο. Το ματς διακόπηκε οριστικά, όπως αναφέρεται και στην ιστοσελίδα της UEFA.

“Ο παίκτης έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο και έχει σταθεροποιηθεί”, αναφέρει η ΟΥΕΦΑ.

Ο Έρικσεν είναι 29 ετών και πατέρας δυο παιδιών.

Following the medical emergency involving Denmark’s player Christian Eriksen, a crisis meeting has taken place with both teams and match officials and further information will be communicated at 19:45 CET.

The player has been transferred to the hospital and has been stabilised.

— UEFA (@UEFA) June 12, 2021