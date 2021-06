Κάρι Μπράτσο – σπίτι: Το περιβόητο διαμέρισμά του Sex and the City 17 χρόνια μετά

Λίγο πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα του Sex and the City, η ηθοποιός μοιράστηκε φωτογραφίες από τη βόλτα της στην Νέα Υόρκη και τα θρυλικά σκαλιά έξω από το τηλεοπτικό της σπίτι. Έξω από την πόρτα του θρυλικού διαμερίσματός της στη Νέα Υόρκη βρέθηκε η Carrie Bradshaw. Η Sarah Jessica Parker περπάτησε στους δρόμους της πόλης και τα βήματά της την οδήγησαν στο διαμέρισμα του ρόλου που την έκανε παγκοσμίως γνωστή, ως Carrie Bradshaw. H ίδια η ηθοποιός μοιράστηκε τις φωτογραφίες στο Instagram, οι οποίες δείχνουν τα σκαλιά και την πόρτα του διαμερίσματος. Η 56χρονη ηθοποιός έγραψε: «Καθαρή σύμπτωση και κάπως έτσι βρεθήκαμε σε αυτή την οδό λίγο πριν ξεκινήσουν όλα ξανά».

Tα γυρίσματα για το revival της αγαπημένης σειράς ξεκινούν σύμφωνα με πληροφορίες σήμερα, αλλά το HBO δεν έχει ανακοινώσει επίσημη ημερομηνία προβολής των επεισοδίων. Μετά τον Έινταν, πρώην μνηστήρα της Κάρι Μπράντσο -κατά κόσμο Τζον Κόρμπετ- αλλά και τον «Mr Big» – Κρις Νοθ, τέσσερα ακόμη αγαπημένα πρόσωπα επιστρέφουν στο reboot του «Sex and the City», που έχει τίτλο «And Just Like That…»

Τα νέα πρόσωπα του revival της σειράς που

Πρόκειται για τον αγαπημένο φίλο της Κάρι, Στάνφορντ Μπλατς, τον οποίον υποδύεται όπως πάντα ο Γουίλι Γκάρσον, τον τηλεοπτικό σύζυγό του, Άντονι – Μάριο Καντόνε και τους συζύγους της Μιράντα και της Σάρλοτ, Στιβ και Χάρι, δηλαδή αντίστοιχα, τους ηθοποιούς Ντέιβιντ Εγκενμπεργκ και Ίβαν Χάντλερ. Όπως δήλωσε ο εκτελεστικός παραγωγός Μάικλ Πάτρικ Κινγκ στο Variety «Όλοι στο And Just Like That… είναι ενθουσιασμένοι που θα μπορέσουν να αφηγηθούν τη συνέχεια της ιστορίας των αγαπημένων χαρακτήρων του Sex and the City με τους ηθοποιούς που τους έκαναν τόσο αγαπητούς στο κοινό».

Στο reboot των 10 επεισοδίων που θα προβληθεί από το HBO Max, Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, Σίνθια Νίξον και Κρίστιν Ντέιβις θα ενσαρκώσουν τις τρεις φίλες, Κάρι, Μιράντα και Σάρλοτ, χωρίς, όπως είναι γνωστό, την έτερη της παρέας, την απίθανη Σαμάνθα Τζόουνς – Κιμ Κατράλ. Τα γυρίσματα, που θα γίνουν στην Νέα Υόρκη, θα ξεκινήσουν σύντομα.