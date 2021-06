Εκλογές Περού: Ο Πέδρο Καστίγιο γιορτάζει τη νίκη του πριν βγουν τα αποτελέσματα

Ο υποψήφιος της ριζοσπαστικής αριστεράς Πέδρο Καστίγιο με δική του εκτίμηση χθες Τετάρτη, διατυμπάνισε, ότι είναι ο νικητής των προεδρικών εκλογών του Περού, με την καταμέτρηση να έχει φθάσει στο 99,82% των ψηφοδελτίων, καθώς σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία διατηρεί προβάδισμα 67.000 ψήφων. Μπορεί η εθνική εκλογική επιτροπή (ONPE) να μην έχει ανακοινώσει ακόμη επίσημα τα αποτελέσματα, ωστόσο ο κ. Καστίγιο διαβεβαίωσε ότι οι εκλογικοί αντιπρόσωποι της παράταξής του θεωρούν δεδομένη πια την επικράτησή του. Στις 16:30 χθες (τοπική ώρα· στις 00:30 ώρα Ελλάδας), ο Πέδρο Καστίγιο πιστωνόταν το 50,2% των ψήφων, ενώ η αντίπαλός του, η υποψήφια της λαϊκιστικής δεξιάς Κέικο Φουχιμόρι, το 49,8%.

Οι εκλογικές επιτροπές ξεκίνησαν χθες τη διαδικασία ανακαταμέτρησης των ψηφοδελτίων τα οποί αμάλιστα έχουν αμφισβητηθεί. Είναι η τελευταία ελπίδα της κυρίας Φουχιμόρι να ανατραπεί το προβάδισμα που έδωσε η κατά τα άλλα βραδεία καταμέτρηση στον αντίπαλό της. Από ορισμένες συνεδριάσεις επιτροπών που αναμεταδόθηκαν τηλεοπτικά προκύπτει πως στις περισσότερες περιπτώσεις πρόκειται για ψηφοδέλτια στα οποία χρησιμοποιήθηκε μη εγκεκριμένη μελάνη, ή ο σταυρός τοποθετήθηκε σε λάθος σημείο. Η διεξοδική εξέτασή τους θα καθυστερήσει ακόμη περισσότερο την ανακοίνωση του οριστικού αποτελέσματος, που ήδη έχει αργήσει πολύ εξαιτίας της αργής άφιξης στα γραφεία της ONPE ψηφοδελτίων από εκλογικά τμήματα σε απομακρυσμένες περιοχές της ζούγκλας του Αμαζονίου, καθώς και εκπατρισμένων περουβιανών.

«Θεωρώ ότι ο Καστίγιο θα κερδίσει, όμως πρέπει να περιμένει η ONPE να ανακηρύξει το επίσημο αποτέλεσμα», εκτίμησε ο πολιτικός αναλυτής Ούγο Οτέρο. Καμία χώρα δεν έχει ακόμη αναγνωρίσει επίσημα τη νίκη του κ. Καστίγιο. Μόνο ο πρώην πρόεδρος της Βολιβίας, ο Έβο Μοράλες (2006-2019), του απηύθυνε «συγχαρητήρια για αυτή τη νίκη, η οποία είναι νίκη όχι μόνο του περουβιανού λαού, αλλά επίσης του λατινοαμερικανικού λαού, που θέλει να ζήσει με κοινωνική δικαιοσύνη!», χαρακτηρίζοντας τον κ. Καστίγιο «αδελφή ψυχή και σύντροφο στον αγώνα». Ο Πέδρο Καστίγιο μολαταύτα ευχαρίστησε «εξ ονόματος του περουβιανού λαού» για τα μηνύματά τους «πρεσβείες και κυβερνήσεις χωρών της Λατινικής Αμερικής και άλλων χωρών» για τη «νίκη» του.

Beautiful. ✏️✏️✏️

Now counting down when John Oliver does a slander segment on Castillo… pic.twitter.com/f62IqteGNu

— BayArea ML☭ 🚩 (@bayareas415) June 10, 2021