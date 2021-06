Βασίλισσα Ελισάβετ – φοιτητές: Κατέβασαν το πορτρέτο της στην Οξφόρδη

Δυσάρεστα νέα για το παλάτι έρχονται από το πασίγνωστο πανεπιστήμιο Οξφόρδης στην Αγγλία. Η κίνηση των φοιτητών ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων, αφού κατέβασαν πορτρέτο της βασίλισσας Ελισάβετ Β’ από μια κοινόχρηστη αίθουσα, επικαλούμενοι το αποικιοκρατικό παρελθόν της Βρετανίας, με το υπουργείο Παιδείας να καταγγέλλει μια «παράλογη» ενέργεια. Μέλη της επιτροπής Middle Common Room (MCR) του Magdalen College, μια ένωση τριτοετών φοιτητών, ψήφισε υπέρ της απομάκρυνσης του πορτρέτου αυτού διότι «για πολλούς φοιτητές οι εκφράσεις της μοναρχίας και της βρετανικής μοναρχίας εκπροσωπούν την πρόσφατη αποικιοκρατική ιστορία», ανέφεραν σήμερα οι Times.

Ο Βρετανός υπουργός Παιδείας Γκάβιν Γουίλιαμσον, με τη σειρά του χαρακτήρισε «παράλογη» την κίνηση των εν λόγω φοιτητών. Η ενέργεια αυτή πυροδοτεί και ακόμη μια φορά στη Βρετανία, τις συζητήσεις για τον ρατσισμό και το αποικιοκρατικό παρελθόν της χώρας, με εναρκτήριες διαδηλώσεις, αυτές του κινήματος Black Lives Matter. Η Ελισάβετ Β’, που του χρόνου θα “κλείσει” 70 χρόνια στο θρόνο, είναι «η επικεφαλής του κράτους και συμβολίζει το καλύτερο του Ηνωμένου Βασιλείου. Στη διάρκεια της μακράς βασιλείας της εργάστηκε ακούραστα για την προώθηση των βρετανικών αξιών της ανεκτικότητας, του ανοίγματος και του σεβασμού», σύμφωνα με τον Γουίλιαμσον σε ανάρτησή του στο Twitter χθες Τρίτη.

I wonder if it might be time to de-fund some Oxford colleges? https://t.co/6xgHNpPVsT

Now these moronically woke students are trying to cancel the Queen.

You really couldn’t make it up!https://t.co/plUWu8mlrz

— Dan Wootton (@danwootton) June 8, 2021