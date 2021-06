Σάκκαρη Roland Garros 2021: Έγραψε ιστορία η Μαρία

Μαρία Σάκκαρη και Στέφανος Τσιτσιπάς χαρίζουν στην Ελλάδα μοναδικές στιγμές με τα απίστευτα κατορθώματα τους στο φετινό Roland Garros. Χθες πανηγυρίσαμε τη μεγάλη πρόκριση του Στέφανου στα ημιτελικά και σήμερα το ίδιο για την απίθανη Μαρία! Η Μαρία η οποία μόλις προχθές έγινε η πρώτη Ελληνίδα που προκρίνεται σε προημιτελικό Grand Slam, αποκλείοντας την περσινή φιναλίστ Κενίν και σήμερα προχώρησε ένα βήμα παραπέρα. Απέκλεισε την περσινό κάτοχο Σφιόντεκ και πλέον ονειρεύεται τον τελικό… Αντίπαλος της στον ημιτελικό της Παρασκευής η Τσέχα Κρεϊτσίκοβα. Το ματς ξεκίνησε με την Σφιόντεκ στο σερβίς και την Σάκκαρη να έχει υπερβολικό άγχος που το πλήρωσε χάνοντας τα δύο πρώτα γκέιμ. Η Μαρία έκανε πολλά αβίαστα λάθη, η Σφιόντεκ τα εκμεταλλευόταν, ωστόσο όταν ηρέμησε η εικόνα άλλαξε.

Άρχισε να πιέζει από το δικό της σερβίς και απάντησε αμέσως στο μπρέικ (1-2), ενώ στα δύο επόμενα που σέρβιρε «έσβησε» διπλά μπρέικ πόιντς για να φτάσουμε στο 4-4. Εκεί πλέον έχοντας άλλον αέρα και την ψυχολογία με το μέρος της, έφτασε σε διπλό μπρέικ πόιντ και δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη κάνοντας το 5-4. Κι ούτε βέβαια άφησε να της ξεφύγει το σετ καθώς με εξαιρετικά σερβίς έκανε το 1-0… Αυτό μάλιστα ήταν το πρώτο χαμένο σετ της Σφιόντεκ μετά από 11 σερί νίκες στο Παρίσι με 2-0!

Το πρώτο βήμα είχε γίνει με το μομέντουμ να είναι με το μέρος της και στην εκκίνηση του 2ου σετ η Μαρία έκανε νέο μπρέικ! Η Σφιόντεκ δεν πίστευε αυτό που γινόταν στο γήπεδο και στο 2-0 ζήτησε ιατρικό τάιμ άουτ και προς στιγμήν φάνηκε ότι εγκαταλείπει. Τελικά επέστρεψε μετά από 10 λεπτά με δεμένο πόδι και η μάχη συνεχίστηκε, χωρίς όμως να αλλάξουν τα δεδομένα… Η Μαρία κράτησε το σερβίς της και φτάσαμε στο 5-4 και σε τριπλό ματς πόιντ… Η Σφιόντεκ έσβησε τα δύο πρώτα, αλλά με το τελευταίο της λάθος έστειλε τη Μαρία στους 4.

Making moves in Paris 👀@mariasakkari takes the opening set with a roar!#RolandGarrospic.twitter.com/ox8skOeQQG

— wta (@WTA) June 9, 2021