Ben Field – δολοφόνος: Το προφίλ του ψυχοπαθούς που σκότωνε ηλικιωμένους

Οι ερωτικές επιστολές του Ben Field στην Ann Moore-Martin στη διάρκεια της μάταιης σχέσης που διατηρούσαν δεν της άφηναν ίχνος αμφιβολίας ότι το ενδιαφέρον του στο πρόσωπό της ήταν και σωματικό πέρα από αισθηματικό. «Πέρα από τον πόθο και την επιθυμία, σ ‘αγαπώ πολύ βαθιά», της έγραφε σε ένα γράμμα – μια δήλωση – έκπληξη, δεδομένου ότι εκείνος τότε ήταν 25 ετών και εκείνη 81 ετών. Παρά το χάσμα ηλικίας των 56 ετών, η Ann, συνταξιούχος διευθύντρια δημοτικού σχολείου και ευσεβής Καθολική, ήταν τόσο ενθουσιασμένη με τον 25χρονο, όσο φαινόταν και εκείνος να είναι μαζί της. Όταν της έστειλε μια φωτογραφία του σε κορνίζα, χαραγμένη με τις λέξεις «Είμαι πάντα μαζί σου», εκείνη την τοποθέτησε στον τοίχο πάνω από το μπουντουάρ της. Σύμφωνα με την ανιψιά της Anne-Marie Blake, συμπεριφερόταν σαν ερωτευμένη έφηβη.

Για την Ann, που ήταν άγαμη και είχε ζήσει με την ηλικιωμένη μητέρα της μέχρι το θάνατό της τη δεκαετία του 1990, θα έπρεπε να φαινόταν υπέροχο το γεγονός ότι είχε βρει την αγάπη έστω και αργά στη ζωή της. Αλλά δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Φιλντ είχε δηλώσει αέναη αφοσίωση σε κάποιον μεγαλύτερό του κατά πολλά χρόνια. Το τελευταίο άτομο ήταν ένας άλλος συνταξιούχος δάσκαλος, ο 69χρονος Peter Farquhar, ο οποίος ζούσε πολύ κοντά στην Ann στο Maids Moreton, ένα χωριό στην άκρη της ήσυχης πόλης Home Counties του Buckingham.

Το πρώτο θύμα του Φλιντ

Οι δύο άνδρες είχαν δεσμό για 4 χρόνια, όμως, σύμφωνα με τη Daily Mail, η σχέση αυτή έληξε άδοξα όταν, αφού έπεισε τον Farquhar να αλλάξει τη διαθήκη του υπέρ του, ο Φιλντ τον δολοφόνησε στο σαλόνι του σπιτιού του, πείθοντας ή εξαναγκάζοντας τον να καταναλώσει έναν επικίνδυνο συνδυασμό της ηρεμιστικής ουσίας φλουραζεπάμης και ουίσκι, ενώ μετά τον έπνιξε με ένα μαξιλάρι. Ο πρώην διευθυντής φυλακών και εγκληματολόγος περιγράφει στην Daily Mail την περίπτωση του Ben Field, αφού, όπως λέει, σε μια μικρή κοινωνία ήταν ιδιαίτερα περίεργό το γεγονός ότι ο Field είχε γλιτώσει για τη δολοφονία του Farquhar – και ακόμη πιο απίστευτο που τόλμησε να χτυπήσει τόσο κοντά στον τόπο του πρώτου του εγκλήματος στοχεύοντας αυτή τη φορά τη γείτονά του, Ann Moore-Martin. Και δεν ήταν λιγότερο σκληρός με εκείνη.

Η ανάμειξη με την εκκλησία

Πριν ακόμα συναντήσει τον Field, αυτή η «φωτεινή και ζωντανή» προσωπικότητα, όπως την περιέγραψε η ανιψιά της, δεν έδειχνε κανένα σημάδι πνευματικής κατάπτωσης. Τον Μάιο του 2015, είχε καλή βαθμολογία σε ένα τεστ που ανιχνεύει τις πρώτες ενδείξεις άνοιας στους ηλικιωμένους. Ο Ben Field ξεκίνησε τη διαδικασία της ερωτικής αποπλάνησης αμέσως μετά τον θάνατο του Peter τον Οκτώβριο του 2015.

Σαν αναπληρωτής επίτροπος της εκκλησίας στο Stowe Parish Church, τον εμπιστεύονταν οι πιστοί και εάν, όπως σκόπευε, είχε γίνει ιερέας, θα μπορούσε να είχε προσθέσει πολλά ακόμη ονόματα στη λίστα των περίπου 100 πιθανών θυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των γονιών του, κάτι που ανακαλύφθηκε μετά τη σύλληψή του. Αυτός ο κατάλογος είναι επίσης πιθανό να έχει κατοίκους του Red House Nursing Home στο Maids Moreton όπου είχε εργαστεί στο παρελθόν για να χρηματοδοτήσει τις σπουδές του. Οι ντετέκτιβ βρήκαν αργότερα ένα βίντεο με τον ίδιο να χλευάζει μια ηλικιωμένη γυναίκα για την απομόνωσή και τη μοναξιά της – αλλά στην Ann Moore-Martin παρουσίασε τον εαυτό του ως ευγενικό Χριστιανό και εκείνη πολύ γρήγορα τον ερωτεύτηκε.

Σκεφτόταν συνεχώς τρόπους πώς θα τη σκοτώσει

«Είπε ότι τον αγαπούσε», υπενθύμισε η νύφη της Gillian Moore-Martin. «Κάθονταν μαζί στον καναπέ και έβαζε το χέρι του γύρω της και χάιδευε τις βλεφαρίδες του στο μάγουλό της». Έδειχνε στην Ann ένα DVD της ταινίας Harold And Maude, για μια ηλικιωμένη γυναίκα που συναντά έναν πολύ νεότερο άντρα, και επίσης της μιλούσε για το ποίημα του Edward Lear The Owl And The Pussycat ως παράδειγμα για το πώς οι εραστές μπορούν να είναι πολύ διαφορετικοί αλλά εξακολουθούν να βρίσκουν την ευτυχία. Όταν έφυγε για διακοπές, της έγραφε κάθε μέρα, υπογράφοντας «Με αγάπη και εν Χριστώ, Μπεν».

Ακόμα και όταν δήλωνε την αιώνια αφοσίωσή του, ο Field σκεφτόταν τρόπους να σκοτώσει την Ann. Γραμμένοι με λεπτομέρειες και με μικρά γράμματα σε σημειωματάρια που βρέθηκαν από την αστυνομία μετά τη σύλληψή του, αυτοί περιλάμβαναν το να φανεί ο θάνατός της σαν να είχε πνιγεί με τη μασέλα της ή να είχε πέσει από τις σκάλες. Μια άλλη επιλογή ήταν να της προκαλέσει καρδιακή προσβολή, πιθανώς κατά τη διάρκεια του σεξ – γιατί η σχέση τους είχε περάσει γρήγορα και σε αυτό το επίπεδο. Ο Φιλντ την είχε πείσει ακόμη και να προχωρήσει σε μια σεξουαλική πράξη ενώ την τραβούσε με το κινητό του τηλέφωνο. Έτσι θα μπορούσε να την εκβιάζει αν τα πράγματα δεν εξελίσσονταν όπως ήθελε.

O Ben Field

Το καλοκαίρι του 2016 κληρονόμησε 20.000 £ από τη διαθήκη του Peter και, αργότερα εκείνο το έτος, άλλα 142.000 £ από την πώληση του σπιτιού που είχε κληρονομήσει από τον Peter. Χρησιμοποίησε μέρος αυτών των χρημάτων για να αγοράσει ένα διαμέρισμα 97.000 £ στο Towcester, στο Northamptonshire, περίπου 12 μίλια από το Μπάκιγχαμ – αλλά ήθελε ακόμη περισσότερα. Όταν είπε στην Ann ότι χρειαζόταν ένα καινούριο αυτοκίνητο, εκείνη του έδωσε 4.400 λίρες, τις οποίες κράτησε, νοικιάζοντας ένα αυτοκίνητο για μια ημέρα για να την κάνει να πιστέψει ότι είχε χρησιμοποιήσει τα χρήματα όπως προβλεπόταν.

Αργότερα είπε ψέματα ότι ο μικρότερος αδερφός του είχε προβλήματα στα νεφρά και χρειαζόταν χρήματα για να αγοράσει μια μηχανή αιμοκάθαρσης που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει ενώ σπούδαζε στο πανεπιστήμιο. Και τότε η Ann έδωσε στον Field 27.000 £.

Οι νέες τακτικές

Προς τα τέλη του 2016, άρχισε να ακολουθεί νέες ψυχολογικές τακτικές που είχαν να κάνουν με τη χρήση ενός μαρκαδόρου για να γράφει μηνύματα στους καθρέφτες της, υποτίθεται από τον Θεό. Σε φωτογραφίες που βρέθηκαν στο κινητό του τηλέφωνο, φαίνεται η αντανάκλασή του καθώς τραβάει φωτογραφίες αυτά τα μηνύματα, τα οποία έδιναν την εντολή «Προσευχήσου για τον Ben, ο Ben σε αγαπάει». Με την πάροδο του χρόνου, τα μηνύματα εξελίχθηκαν σε συγκεκριμένες παραγγελίες, όπως για παράδειγμα ότι η Ann πρέπει να γράψει το σπίτι της στον Field. Τελικά εκείνη τον άκουσε και άλλαξε τη διαθήκη της.

Δίνοντάς του κλειδί για το σπίτι της, στηρίχτηκε σε εκείνον, καθώς άρχισε να γίνεται ολοένα και πιο απρόσεκτη και αφηρημένη, σε σημείο να μη μπορεί να βρει πράγματα ακόμη και όταν ήταν σίγουρη ότι ήξερε πού τα είχε βάλει. Λίγο αργότερα και ως εκ θαύματος, θα τα έβρισκε ο Φιλντ Φυσικά, ήταν αυτός που τα είχε μετακινήσει. H «ψυχολογική χειραγώγηση» ήταν μια τακτική που είχε χρησιμοποιήσει με επιτυχία και με τον Peter. Μια άλλη μέθοδος ήταν η απομόνωση από τους φίλους και την οικογένειά του – και, πάλι, χρησιμοποίησε την ίδια στρατηγική στον νέο του στόχο, την Ανν.

Το επόμενο θύμα και η μεγάλη αποκάλυψη

Η Άνν-Μαρί (η ανιψιά της), η οποία έβλεπε τη θεία της τα περισσότερα σαββατοκύριακα μέχρι τη στιγμή που ο Μπεν Φιλντ έγινε μέρος της ζωής της, άρχισε να δυσκολεύεται να έχει πρόσβαση σε αυτήν. Μόνο όταν η θεία της εισήχθη στο νοσοκομείο τον Φεβρουάριο του 2017, η Anne-Marie τελικά είχε την ευκαιρία να της μιλήσει για τη σχέση της με τον Field. Όταν έμαθε ότι η Ann είχε αλλάξει τη διαθήκη της για εκείνον, ανησύχησε τόσο που επικοινώνησε με την αστυνομία. Όταν οι Αρχές ανακάλυψαν ότι ο Field ήταν επίσης δικαιούχος της διαθήκης του Peter Farquhar, συνελήφθη με την υποψία της δολοφονίας, μόλις πέντε μέρες προτού δώσε συνέντευξη σε μια επιτροπή της Αγγλικανικής Εκκλησίας, η οποία θα αποφάσιζε αν ακολουθήσει τρία χρόνια εκπαίδευση για να τον χειροτονήσουν.

Σε αυτό το σημείο, δεν υπήρχαν αρκετά εγκληματολογικά στοιχεία για να τον κατηγορήσουν. Αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση της αστυνομίας, εν αναμονή περαιτέρω ερευνών, και απαγορεύτηκε να επικοινωνήσει με την Ann Moore-Martin, η οποία ένιωσε ντροπιασμένη όταν διαπίστωσε ότι είχε εξαπατηθεί. «Βασανίστηκε από αυτό και δυσκολεύτηκε πολύ να ξεπεράσει την προδοσία», δήλωσε η Άνν-Μαρί στο δικαστήριο. «Μου είπε, «Είμαι τόσο έξυπνη γυναίκα, πώς θα μπορούσα να το αφήσω να συμβεί αυτό;»

Το εκκλησιαστικό κήρυγμα που έχει αφαιρεθεί

“Έφυγε” από φυσικά αίτια που τον Μάιο, έχοντας περάσει τους τελευταίους μήνες της ζωής της φοβούμενη την ταπείνωση από τη δημοσιοποίηση της απάτης του Field. Ότι ο Field δεν είχε καμία ανησυχία για το τι είχε κάνει έγινε εμφανές αργότερα εκείνο το έτος. Τον Οκτώβριο έκανε ένα κήρυγμα στην εκκλησία του πατέρα του, περίπου 20 μίλια μακριά, στο Olney, Northamptonshire. Εκπληκτικά, επέλεξε να μιλήσει για τη βιβλική εντολή «Thou Shalt Not Kill». Στο κήρυγμα, που πλέον έχει αφαιρεθεί από τον ιστότοπο της εκκλησίας, υποστήριξε ότι όταν πρόκειται για τη δολοφονία, «οι νόμιμα επιβεβλημένοι κανόνες είναι λιγότερο σημαντικοί από τις προσωπικές πεποιθήσεις κάποιου». Με άλλα λόγια, θα πρέπει να επιτρέπεται να σκοτώνετε όποτε το κρίνετε απαραίτητο.

«Ο πειρασμός είναι να το δούμε ως ένα είδος ψυχολογικής τόλμης που προσέφερε στον εαυτό του – συνέχισε, δες αν μπορείς να ξεφύγεις από αυτό! Πιστεύω όμως ότι μίλησε με κάθε σοβαρότητα, επειδή οι ψυχοπαθείς αισθάνονται δικαιολογημένοι για αυτό που έχουν κάνει και δεν μπόρεσε να δει ότι το κήρυγμά του μπορεί να ήταν ακατάλληλο ή προσβλητικό», αναφέρει ο εγκληματολόγος στο δημοσίευμα της Daily Mail. «Για αυτούς τους δολοφόνους, η δολοφονία είναι ένα μέσο για τον σκοπό και, αν και το οικονομικό κέρδος ήταν το άμεσο βραβείο σε αυτήν την περίπτωση, πρωταρχικός στόχος είναι να ικανοποιήσουν την ανάγκη τους να αισθάνονται ισχυροί και παντοδύναμοι. Στο μυαλό τους, μοιάζουν με τον Θεό – και ο ναρκισσισμός του Φιλντ ήταν εμφανής ακόμα και όταν τελικά κατηγορήθηκε για δολοφονία τον Νοέμβριο του 2018», αναφέρει.

Τα στοιχεία που τον πρόδωσαν

Μέχρι εκείνο το διάστημα, το σώμα του Peter Farquhar είχε εκταφεί και δείγματα από τα μαλλιά του έφεραν στο φως ίχνη από παραισθησιογόνα φάρμακα που εντοπίστηκαν στο σπίτι του Field, με τα δακτυλικά του αποτυπώματα στη συσκευασία. Κατά τη διάρκεια της δίκης των 77 ημερών, η οποία ξεκίνησε στο Oxford Crown Court τον Απρίλιο του 2019, ο Field επέλεξε να δώσει αποδεικτικά στοιχεία για την υπεράσπισή του – εξαιρετικά ασυνήθιστο για κάποιον που κατηγορείται για φόνο.

Δύο ψυχίατροι δήλωσαν ότι ο Field είτε υπέφερε από ναρκισσιστική διαταραχή προσωπικότητας είτε από ψυχοπαθητική διαταραχή προσωπικότητας. «Ήμουν στο δικαστήριο εκείνη την ημέρα και ο Field εμφανίστηκε σαν ένας φοιτητής σε σεμινάριο – είχε διαβάσει καλά, δούλεψε τα πάντα για τον εαυτό του, και τώρα θα μας θαμπώσει όλους με τη λαμπρότητα του. Οι ένορκοι δεν πείστηκαν και τον έκριναν ένοχο για δολοφονία.

Ο Φιλντ καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη με ελάχιστο όριο έκτισης ποινής τα 36 χρόνια.. Αλλά ενώ αυτό είναι ένα κλείσιμο της υπόθεσης, υπάρχουν πράγματα που πρέπει να αναγνωριστούν για το τι συνέβη – όπως για παράδειγμα στην περίπτωση του Harold Shipman, του αξιόπιστου γιατρού που σκότωσε πιθανώς έως και 260 από τους ηλικιωμένους ασθενείς του. Ακριβώς όπως κανείς δεν ήταν διατεθειμένος να αμφισβητήσει τον λόγο ενός γιατρού σαν αυτόν, έτσι ο Φιλντ αφόπλιζε τους ανθρώπους αποκτώντας αξιοσέβαστες θέσεις τόσο στην Εκκλησία όσο και στο πανεπιστήμιο, όπου σε ένα σημείο δίδασκε προπτυχιακά σεμινάρια». […]

Πότε άρχισαν οι υποψίες

«Αυτή η απαίσια υπόθεση με έκανε επίσης να σκεφτώ πολύ βαθιά την πόλη που θεωρώ σπίτι μου» γράφει ο εγκληματολόγος David Wilson. «Μόνο μετά το θάνατο του Peter άρχισαν να ψιθυρίζουν οι άνθρωποι ότι δεν ήταν σίγουροι ότι οι ιστορίες που διέδιδε ο Field ήταν αληθινές. Αλλά τότε ήταν πολύ αργά. Ήταν τυχερή η Άνν Μουρ-Μάρτιν όταν η ανιψιά της συνειδητοποίησε τι συνέβαινε και είχε το θάρρος να πάει στην αστυνομία. Και ήταν τυχερό και για την πόλη του Μπάκιγχαμ. Αν δεν είχε συλληφθεί, είμαι πεπεισμένος ότι ο Φιλντ θα μπορούσε να απολαμβάνει τη διεστραμμένη του δύναμη και να κάνει ό,τι ήθελε για τις επόμενες δεκαετίες. Ένας serial killer που στηρίζεται κυρίως στον σεβασμό του χώρου και της ιδιωτικής ζωής που μας κάνει τόσο απρόθυμους να ασχοληθούμε με τη δουλειά άλλων ανθρώπων – ακόμη και αν αυτή η δουλειά είναι ένας φόνος», καταλήγει