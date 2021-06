Βουλευτής Τανζανία: Αποβλήθηκε από το κοινοβούλιο λόγω του ντυσίματος

Γυναίκες βουλευτές στην Τανζανία απαιτούν να ζητηθεί συγγνώμη σε συνάδελφό τους, που διατάχθηκε να αποχωρήσει από το εθνικό κοινοβούλιο λόγω του παντελονιού της. Ενας άνδρας βουλευτής είπε ότι τρόπος με τον οποίο ντύνονται μερικές γυναίκες προκαλούν την γελοιοποίηση της Βουλής. «Κύριε Πρόεδρε, ένα παράδειγμα είναι η αδερφή μου που κάθεται στα δεξιά μου με ένα κίτρινο πουκάμισο. Κοιτάξτε το παντελόνι που φοράει, κύριε Πρόεδρε!» είπε ο Χουσεΐν Αμάρ ενώπιον του Κοινοβουλίου την Τρίτη. Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος διέταξε την βουλευτή, Κοντέστερ Σιχγουάλε να φύγει από την αίθουσα.

«Πηγαίνετε να ντυθείτε καλά και μετά ελάτε μαζί μας αργότερα», είπε ο Πρόεδρος, Τζομπ Ντουγκάι. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι αυτή δεν ήταν η πρώτη καταγγελία που είχε λάβει σχετικά με την ενδυμασία των γυναικών του κοινοβουλίου και είπε στους φρουρούς να αρνηθούν την είσοδο σε οποιονδήποτε ήταν ακατάλληλα ντυμένος. Ο Αμαρ δεν εξήγησε ποιο ήταν το λάθος με το ντύσιμο της στολή της Σιχγουάλε αλλά επικαλέστηκε τους κοινοβουλευτικούς κανόνες που επιτρέπουν στις γυναίκες να φορούν παντελόνι αρκεί να τα ρούχα να μην είναι «εφαρμοστά».

Μια ομάδα με επικεφαλής τους βουλευτές Ζακλίν Νγκονιάνι και Στέλλα Μανιάνια επιμένουν ότι η κίνηση αυτή ήταν άδικη και ότι δεν υπήρχε τίποτα κακό με τα ρούχα της Σιχγουάλε, Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από όλο τον κόσμο, με ορισμένους να λένε ότι αποτελεί ένα ακόμη παράδειγμα για το πώς οι άνδρες «αστυνομεύουν» το ντύσιμο των γυναικών.

📌 KICKED OUT

🔴 Tanzanian MP Condester Michael Sichlwe caused a stir in parliament in Dodoma today 'by wearing black tight-fitting trousers, and yellow top'.

Speaker of Parliament Job Ndugai threw her out for wearing 'non-parliamentary attire'.

📷 @Hakingowi pic.twitter.com/n8vxabWLQV

— Louis Jadwong (@Jadwong) June 1, 2021