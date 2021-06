Twitter Blue τι είναι: Μια νέα συνδρομητική υπηρεσία

Από την Αυστραλία και τον Καναδά αρχίζει το Twitter τη διάθεση της νέας υπηρεσίας επί πληρωμή, με την ονομασία Twitter Blue. Η περιορισμένη υλοποίηση σχεδιάστηκε για να αποκτήσει το Twitter «βαθύτερη κατανόηση» του τι ζητούν οι χρήστες, ενώ ακόμη δεν έχει ανακοινωθεί ημερομηνία για το πότε θα επεκταθεί σε άλλες χώρες.

Η νέα συνδρομητική υπηρεσία διαθέτει ορισμένες έξτρα δυνατότητες σε σχέση με τη δωρεάν έκδοση (η οποία παραμένει ως έχει), όπως τη δυνατότητα αναίρεσης ή διόρθωσης των μηνυμάτων του χρήστη (undo tweet) και φακέλους βιβλιοδεικτών, έτσι ώστε οι χρήστες να οργανώνουν πιο εύκολα τα μηνύματα που έχουν αποθηκεύσει και να τα βρίσκουν ταχύτερα.

Welcome to Twitter Blue — a new subscription service designed to give you more customization over your Twitter experience and access to premium features, including:

🔹Undo Tweet

🔹Bookmark Folders

🔹Reader Mode pic.twitter.com/YC6QiLM52U

— Twitter Blue (@TwitterBlue) June 3, 2021